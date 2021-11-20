Axios: в сенате США предложили ввести против России новые санкции в случае её «вторжения на Украину»

15:06 Политологи объяснили публикации западных СМИ о риске «вторжения России» на Украину Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов и научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировали в беседе с RT сообщения СМИ, согласно которым американские разведслужбы предупреждают союзников США о «намерении России» предпринять «военные действия в отношении Украины».

14:57 Глава Минкультуры назвала образы Гаркалина отражением целой эпохи Министр культуры России Ольга Любимова назвала олицетворением целой эпохи художественные образы народного артиста России Валерия Гаркалина, который скончался на 68-м году жизни.

14:50 Дзюба после хет-трика поделился песней «Я тебя не жду» Российский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку и поздравления после матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом» (5:1).

14:47 Актёр Виктор Бычков поделился воспоминаниями о Гаркалине Российский актёр театра и кино Виктор Бычков прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти народного артиста России Валерия Гаркалина.

14:40 Аэродром афганского Джелалабада сообщил о готовности к приёму международных бортов Аэродром афганского города Джелалабада сообщил о готовности принимать внутренние и международные рейсы, в том числе борт с гуманитарной помощью от Ирана.

14:36 В сборной России назвали семерых лыжников, которые поедут на Кубок мира Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о составе мужской национальной команды на первый этап Кубка мира в Руке (Финляндия).

14:36 WSJ: странам Запада пора отказаться от «самолюбивых убеждений» о «слабой России» Странам Запада пора отказаться от «самолюбивых убеждений», что Россия является слабым государством, которому можно навязать свое мнение, пишет The Wall Street Journal. Юджин Румер и Эндрю С. Вайс, авторы статьи, посвящённой Российской Федерации, выразили мнение, что за время президентства Владимира Путина стране удалось сделать всё, чтобы укрепить свои позиции в важных областях.

14:25 Путин отметил вклад российского студенчества в развитие страны Российский лидер Владимир Путин отметил вклад отечественного студенчества в социально-экономическое развитие России.

14:24 Нисканен выиграл раздельную гонку на 15 км классикой в Муонио, Большунов — пятый В финском Муонио состоялась мужская индивидуальная гонка на 15 км классическим стилем в рамках контрольных стартов сборной России по лыжам.

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14:10 Губерниев: Дзюба пригодился бы в матче с Хорватией Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказал желание вернуть форварда «Зенита» Артёма Дзюбу в сборную России.

14:01 Азербайджан подтвердил участие в саммите Баку — Ереван в Брюсселе Азербайджан подтвердил участие в саммите «Восточное партнёрство» в декабре в Брюсселе, на котором должна состояться встреча азербайджанского лидера Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

14:00 Патриарх Кирилл рассказал, о чём молится каждый день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью каналу «Россия 1» рассказал, что каждый день молится о российском народе и Русской православной церкви.

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12:59 Андрей Соколов прокомментировал сообщение о смерти Валерия Гаркалина Актёр и режиссёр театра и кино Андрей Соколов в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти народного артиста России Валерия Гаркалина.

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12:06 Патриарх Кирилл назвал Россию «действительно свободной страной» Россию на сегодняшний день можно считать действительно свободной страной и лидером свободного мира, рассказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который отмечает 20 ноября 75-летний юбилей.

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11:03 Медведева ответила на вопрос, свободно ли её сердце Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева ответила на вопрос, свободно ли её сердце на данный момент.

10:57 NYT: США предупредили союзников в Европе о риске «вторжения России» на Украину Американские разведслужбы предупреждают союзников США о том, что остаётся всё меньше времени на то, чтобы помешать России «предпринять военные действия в отношении Украины». Как пишет The New York Times со ссылкой на американские и европейские источники, Вашингтон подталкивает страны Европы к тому, чтобы разработать пакет «экономических и военных мер» для «сдерживания Москвы».

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