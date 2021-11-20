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Axios: в сенате США предложили ввести против России новые санкции в случае её «вторжения на Украину»

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В США предложили ввести против России санкции в случае, если Москва устроит «вторжение на Украину», пишет Axios. Как уточняет издание, с таким предложением выступил глава комитета американского сената по международным отношениям Боб Менендес.
Axios: в сенате США предложили ввести против России новые санкции в случае её «вторжения на Украину»
Reuters
Глава комитета сената США по международным отношениям Боб Менендес предложил ввести против России «сокрушительные» санкции в случае её «вторжения на Украину», пишет Axios.

В частности, он внёс на рассмотрение поправку к американскому оборонному бюджету, которая в случае подобного развития событий должна вызвать целый каскад ограничительных мер против Москвы.

Среди прочего поправка предусматривает санкции, в том числе запрет на выдачу виз, в отношении высокопоставленных российских военных и разведчиков, которые причастны к планированию вторжения на Украину или же будут заниматься его осуществлением.

Кроме того, предлагается также ввести ограничительные меры против российских банков, государственных предприятий, а также критически важных секторов добычи нефти, газа и полезных ископаемых, в том числе против любой компании и корпоративных должностных лиц, участвующих в планировании или эксплуатации «Северного потока — 2».

Поправка также предусматривает запрет на операции с суверенными долговыми обязательствами России, что, как указывает Axios, нанесло бы серьёзный удар по её экономике.

В документе также говорится о предоставлении Киеву дополнительной военной помощи в случае конфликта с Москвой.
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источник
Axios США Северная Америка
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