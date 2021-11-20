Guardian: гамбит Лукашенко оказался его просчётом

Александр Лукашенко может праздновать победу, пишет The Guardian: с ним уже дважды поговорила Ангела Меркель. И в разговоре он смог озвучить свои требования в обмен на урегулирование миграционного кризиса: снять санкции и признать его законным президентом Белоруссии. Однако по сути вся история с мигрантами провалилась, пишет автор статьи, поскольку Европа показала свою поддержку Польше и приняла против Белоруссии новые санкции.

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс рассказала в вечерних новостях, что попросил Александр Лукашенко у Ангелы Меркель в обмен на урегулирование миграционного кризиса. По её словам, он потребовал снятия санкций и признания его законным главой белорусского государства. Как пишет в своей статье The Guardian, желания белорусского лидера никогда не были тайной, но всё же, когда их озвучили как бартер, автор статьи был удивлён. Тем более его удивило, как далеко зашёл Лукашенко, чтобы их озвучить.

За последний год, пишет журналист, белорусский лидер из простой помехи Европе превратился в угрозу. В частности, он посадил на своей территории самолёт Ryanair и организовал миграционный кризис у европейских границ. И Лукашенко убеждён, что ему нужно продолжать путь к эскалации, он пытается восстановить контакты с Европой, при этом сам всё больше её отпугивает.

Однако, как отмечает автор статьи, в какой-то мере он может считать, что преуспел. Меркель дважды позвонила Лукашенко, они договорились провести прямые переговоры с ЕС, чтобы разрешить миграционный кризис, а также Меркель передала ему запрос Европейской комиссии, чтобы он позволил международным организациям предоставить помощь нуждающимся мигрантам.

Именно этого внимания Лукашенко и не хватало с тех пор, как он подавил оппозицию в 2020 году, пишет автор статьи. Однако эти переговоры разозлили чиновников в соседних с Белоруссией странах. Так, президент Польши сказал, что его страна не признает никаких сделок, которые были заключены в обход неё.

Но по сути «гамбит Лукашенко оказался просчётом». Европа показала, что готова поддерживать Польшу, несмотря на обеспокоенность её крайними мерами на границе. Так, она приняла новые санкции, которые отодвинут Белоруссию ещё дальше в изоляцию, в итоге Путин останется для Лукашенко единственной альтернативой. А европейских лидеров не удастся заставить признать лидера, чья «гангстерская тактика» привела к созданию худшего кризиса у границ Европы за последние десятилетия.

Как отмечает автор статьи, конечная цель белорусского лидера остаётся непонятной. Эксперты считают, что он не боится того, что на границе будут гибнуть люди. «Для него это всё — месть, и в этом суть выживания режима, то есть он готов к дальнейшей эскалации и к поиску поддержки России в процессе». Так, только за среду Белоруссия сказала, что временно ограничит поставки нефти в Польшу и приостановит поставки электричества на Украину, объяснив это техническими причинами.

С другой стороны, именно сейчас для Лукашенко наилучший момент, чтобы заявить о своей победе. В среду Кремль назвал переговоры Лукашенко с Меркель «очень важными». Белоруссия уже хвастается новыми переговорами с Брюсселем, хотя европейские чиновники их не подтвердили. И за последние дни Белоруссия стала размещать у себя мигрантов, что позволило белорусским и иностранным журналистам снять, как чиновники доставляют беженцам горячую еду.

Так что для опального белорусского лидера это может быть максимально хороший момент, делает вывод автор статьи в The Guardian.