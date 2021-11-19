Times: британские военнослужащие помогут Польше в обеспечении безопасности на границе с Белоруссией

Около 140 военнослужащих британских инженерных войск помогут Польше укрепить пограничные заграждения, передаёт The Times. Как отмечает издание, в ходе визита министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в Варшаву стороны не только обсудили ситуацию на границе с Белоруссией, но и подписали соглашение о сотрудничестве в создании новой системы ПРО Польши NAREW.

Великобритания поможет Польше в обеспечении безопасности на границе с Белоруссией, сообщает The Times. В четверг министр обороны Бен Уоллес объявил, что в восточную часть Польши будут направлены около 140 военнослужащих Королевских инженерных войск.

В ходе переговоров Уоллес и министр обороны Польши Мариуш Блащак обсудили задачи британских военных, которые, как ожидается, помогут восстановить и укрепить повреждённые мигрантами пограничные заграждения. Кроме того, они восстановят дороги, которые используют польские военные: одну дорогу вдоль заграждений и множество подъездных путей.

По словам Блащака, Лондон и Варшава договорились, что британские военнослужащие прибудут «как можно скорее». Польский министр выразил надежду на то, что солдаты будут размещены на границе в течение ноября.

На прошлой неделе около десяти британских солдат посетили польско-белорусскую границу, чтобы оценить, чем Лондон может помочь Варшаве. Тогда стороны не заключили никаких соглашений, однако обсудили вариант сотрудничества польских военных с британскими инженерными войсками.

Как отмечает издание, напряжённость в связи с миграционным кризисом на границе, где на морозе застряли тысячи людей, остаётся высокой. В ЕС обвиняют Белоруссию в использовании мигрантов в качестве «оружия» в политической борьбе в отместку за санкции, введённые блоком.

В четверг на пресс-конференции по итогам визита в Польшу Уоллес призвал Белоруссию прекратить «ужасающую попытку» использовать мигрантов для дестабилизации обстановки в регионе.

В ходе переговоров Уоллес и Блащак не только обсудили ситуацию на границе с Белоруссией, но и подписали «важное» соглашение о сотрудничестве в создании новой системы противовоздушной обороны Польши. Стороны договорились об обмене передовыми технологиями для разработки системы ПВО наземного базирования NAREW, бюджет которой, как ожидается, составит несколько миллиардов фунтов стерлингов.

«Великобритания и Польша исторически стояли бок о бок против целого ряда угроз и будут продолжать углублять партнёрство», — приводит The Times слова британского министра обороны.