Мигранты стали оружием в политической борьбе — NBC о ситуации на границе Белоруссии

На границе Белоруссии и Польши, где застряли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, «царит отчаяние», сообщает NBC News. Как отмечает телеканал, беженцев, которые жалуются на нехватку еды и воды и живут в палатках на морозе, сделали оружием в политической борьбе.

Это жестокое обращение с одними из самых уязвимых людей в мире — мигрантов сделали оружием в политической борьбе. Сегодня вблизи границы Белоруссии царит отчаяние. Мигранты, в основном из стран Ближнего Востока и Африки, вооружившись лопатами и кусачками, пытаются прорваться через заграждение из колючей проволоки и попасть в соседнюю Польшу — ворота в Западную Европу и, как они надеются, путь к светлому будущему для них и их семей.

Когда мигранты используют ветки деревьев, чтобы снести металлическое заграждение, польская полиция применяет перцовый спрей, чтобы оттеснить толпу.

ПЕРВЫЙ МИГРАНТ: У меня заболели глаза, но он не дал мне попасть внутрь, а в этой стране мне нечего есть.

Министерство обороны Польши сегодня опубликовало в Twitter видео, на котором запечатлено, как там отметили, как со стороны Белоруссии кто-то производит выстрел, чтобы напугать мигрантов в попытке загнать их в Польшу.

Польша, у которой сложились враждебные отношения с Белоруссией, поддержала санкции против страны. Варшава обвинила Минск в том, что там намеренно направляют мигрантов в сторону Польши из мести.

Это жестокая тактика: семьи мигрантов, многие из которых прибыли с маленькими детьми, ютятся вместе в мороз и разжигают костры, чтобы согреться.

ВТОРОЙ МИГРАНТ: Нам нечего пить, дети голодные и напуганы.

Несколько тысяч человек живут в палатках, застряв на польско-белорусской границе. По словам европейских чиновников, всё это связано с этими событиями: уже более года протестующие борются, чтобы свергнуть белорусского лидера Александра Лукашенко. Лукашенко жёстко подавил протесты, в ответ на что ЕС ввёл санкции.

Так что сейчас в Евросоюзе утверждают, что Белоруссия из мести открывает кран и пытается наводнить Европу мигрантами через Польшу. Лукашенко отверг эти обвинения, возложив ответственность за кризис на Европу и западный мир.

И у Лукашенко есть союзник в лице президента России Владимира Путина. Сегодня Россия направила стратегические бомбардировщики для патрулирования воздушного пространства над Белоруссией, отметив, что там серьёзно обеспокоены ситуацией на границе. Это было сделано в знак поддержки в адрес Белоруссии.

В Европейской комиссии объявили о расширении санкций и рассказали о готовности США ввести ограничительные меры в начале декабря.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, глава Еврокомиссии: Это попытка авторитарного режима дестабилизировать соседние демократические страны. У него это не получится. Мы должны защищать наши демократии от такого рода циничной геополитической игры.

РИЧАРД ЭНГЕЛЬ, корреспондент NBC News: Очевидно, Белоруссия расположена далеко от Ближнего Востока и Африки, и, по словам европейских чиновников, всё происходит следующим образом: страна предлагает мигрантам туристические визы, и так как у них не такой уж большой выбор, они с радостью принимают их, в основном приезжая в страну из Турции. Как только они приезжают в Белоруссию, их отправляют к границе с Польшей и направляют в Европу, по сути, как «живые торпеды». Том.

Ричард Энгель с очень важным репортажем. Спасибо, Ричард.

Дата выхода в эфир 11 ноября 2021 года.