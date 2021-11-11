Welt: ужесточение санкций ЕС толкнёт Лукашенко в «удушающий захват» Путина

Миграционный кризис на белорусско-польской границе на руку главе Кремля Владимиру Путину, считает Welt. Он позволяет ему ещё глубже вбить клин между Минском и Брюсселем, ослабив тем самым белорусского президента Александра Лукашенко. Это, в свою очередь, усилит позицию Путина в переговорах о создании Союзного государства. При этом ужесточение санкций со стороны ЕС только усугубит ситуацию, толкнув Лукашенко в объятия, а точнее в «удушающий захват» своего восточного соседа, утверждает корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер.

Теперь взглянем на Россию, дорогие зрители, и поговорим с Кристофом Ваннером. Там, похоже, тоже прекрасно понимают, кто несёт ответственность за кризис на (белорусско-польской. — ИноТВ) границе, не так ли?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент немецкого телеканала Welt: Томас, совершенно верно. Кремль демонстративно поддерживает своего партнёра, диктатора Александра Лукашенко. И Кремль продолжает всё глубже вбивать клин между Белоруссией и Европейским союзом. И, как я считаю, всё это Владимиру Путину на руку, ведь чем сильнее конфликт между Брюсселем и Белоруссией, тем сильнее зависимость Лукашенко от Владимира Путина. А Путин вместе с Лукашенко продвигает сейчас проект создания так называемого Союзного государства Россия — Белоруссия. Каждый месяц проходят переговоры. И чем слабее диктатор в Минске, тем сильнее переговорная позиция Путина.

У Владимира Путина нет других планов, кроме как присвоить Белоруссию и стать главой этого нового формирования, Союзного государства. Так что эта ситуация играет ему на руку. Более того, если этот миграционный кризис не начнёт постепенно сходить на нет, Брюсселю придётся искать решение в Москве. Придётся вести переговоры с Владимиром Путиным. Это усиливает его позицию в будущих переговорах. В результате Путин может потребовать, чтобы был наконец-то запущен новый газопровод «Северный поток — 2», чтобы его сертифицировали, ведь с этим дела пока что обстоят неважно. Так что на данный момент Путин — абсолютный победитель в этом кризисе.

Но в ЕС пока что обсуждают не переговоры с Россией, а скорее санкции против Белоруссии и причастных к ситуации авиакомпаний. Какой будет реакция Москвы на ужесточение санкций?

КРИСТОФ ВАННЕР: Я могу только повторить то, что сказал в первой половине своего ответа. Чем сильнее давление на Лукашенко, тем больше смеются в кулак россияне, а точнее люди в Кремле. Ведь если сейчас санкции будут приняты ещё и против белорусской авиакомпания «Белавиа», это станет очередным ударом по белорусской экономике и это только сильнее подтолкнёт Лукашенко в объятия Путина. А это, как мне кажется, не дружеские, партнёрские объятия. Если Лукашенко слишком сильно сблизится с Москвой, он скорее попадёт в удушающий захват.

С нами на связи из Москвы был Кристоф Ваннер. Спасибо Вам.

Дата выхода в эфир 10 ноября 2021 года.