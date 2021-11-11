Welt (TV) Оригинал

Welt: Кремль ответил Меркель отказом на просьбу «повлиять» на Лукашенко

Материал представлен в переводе ИноТВ
Президент России Владимир Путин ответил Меркель отказом на просьбу оказать «сдерживающее влияние на режим Лукашенко», передаёт Welt. В ответ на призыв Брюсселя ввести новые санкции в отношении Белоруссии в России подчеркнули, что Запад использует миграционный кризис только как предлог для введения новых санкций. Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал Евросоюз к ответственности за свои поступки в ситуации с мигрантами и предложил компенсировать Белоруссии расходы на их сдерживание.

Если Евросоюз хочет остановить поток беженцев из Белоруссии в Польшу, ему нужно просто заплатить несколько миллиардов евро режиму в Минске. В конце концов, в 2016 году с Турцией это сработало. По информации Bild, министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с таким предложением в Кремле. Ответная реакция на действия Брюсселя, который поднял вопрос о новых санкциях в отношении Белоруссии. 

Между тем канцлер Меркель позвонила президенту России Путину в надежде, что он сможет оказать сдерживающее влияние на режим Лукашенко. Но Путин ответил канцлеру отказом, сообщает Марко Райнке.
 
При минусовых температурах ночью сотни беженцев выжидают прямо на белорусско-польской границе. В темноте две группы прорвали заграждение, сообщает пограничная стража Польши. Тысячи солдат размещены на границе, они продолжают оттеснять беженцев. Гуманитарные организации критикуют такой подход.
 
ЯКУБ СУПЕНЕВСКИЙ, НПО Grupa Granica: Польские власти нарушают закон и часто отправляют их обратно в Белоруссию, хотя они обратились за международной защитой.
 
Многочисленные рейсы с беженцами по-прежнему прибывают в Минск из Ирака, Дубая или Стамбула. Диктатор Лукашенко выставляет Евросоюз на показ, считают исследователи миграции.
 
ГЕРАЛЬД КНАУС, исследователь миграции: Мы знаем, что людей выталкивают обратно в холод в ситуации, когда, с другой стороны, беспринципный диктатор явно заинтересован в эскалации конфликта, даже в смертях на этой границе.
 
Министр иностранных дел Хайко Маас теперь требует санкций против всех, кто причастен к перевозке беженцев в Белоруссию. В телефонном разговоре с президентом Путиным канцлер Меркель призывает Россию повлиять на режим.
 
ШТЕФФЕН ЗАЙБЕРТ, официальный представитель правительства ФРГ: Использование людей, мигрантов против Европейского союза бесчеловечно и совершенно недопустимо.
 
Россия возражает: Запад использует миграционный кризис только как предлог для введения новых санкций. Об этом на совместной пресс-конференции со своим белорусским коллегой заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
 
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России: Я очень надеюсь, что ответственные европейцы проявят свою волю и не позволят себя втягивать в бесконечную спираль (конфронтации. — ИноТВ), которая весьма и весьма опасна.
 
Напряжённость растёт и на литовской границе. В стране объявлено чрезвычайное положение в связи с потоком беженцев из Белоруссии.
 
Дата выхода в эфир 10 ноября 2021 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Welt (TV) Германия Европа
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