Das Erste: Евросоюз не даст себя шантажировать — Маас пригрозил Лукашенко новыми санкциями

В связи с обострением ситуации на польско-белорусской границе министр иностранных дел Германии Хайко Маас допустил введение новых санкций против Белоруссии, сообщает Das Erste. По его словам, Евросоюз «не даст себя шантажировать» и готов «сделать чёткие выводы». Как отмечает издание, решение о расширении санкций может быть принято Евросоюзом уже в понедельник.

Тысячи мигрантов провели ещё одну морозную ночь на границе между Белоруссией и Польшей. Белорусские государственные СМИ распространяют видеоролики, на которых показываются «отчаявшиеся люди», которые живут в палаточных лагерях, греются у костра и надеются пересечь границу ЕС. Политики из бывшей советской республики и помощники привозят мигрантам хлеб, маринованные овощи и воду, передаёт Das Erste.

Совет республики — верхняя палата Национального собрания Белоруссии — выступил с обращением, в котором назвал ситуацию на границе «настоящей гуманитарной катастрофой». «Запад убеждал весь мир в своём нравственном превосходстве, бравировал достижениями в области прав человека и социальной коммуникации. Однако по миграционному вопросу декларируемые постулаты Евросоюзу не удалось доказать на деле», — подчёркивается в обращении.

Критика была направлена ​​в первую очередь против соседней Польши, которая разместила на границе тысячи солдат, чтобы не допустить прорыва мигрантов через колючую проволоку. В некоторых местах мигранты уже демонтировали ограждение. Польские СМИ сообщили, что в ночь на среду двум крупным группам мигрантов удалось прорваться через границу.

По данным польской местной радиостанции, несколько десятков человек прорвали ограждение и пересекли границу в окрестностях города Крынки и деревни Беловеж. Пресс-секретарь пограничной службы сообщила, что в обоих случаях мигранты сломали ограждения. Некоторых отправили обратно на территорию Белоруссии, поиски остальных продолжаются.

Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал пропустить людей через границу. Он отметил, что конечная цель мигрантов не Польша, а Германия. Ответственным за ухудшение ситуации в приграничном регионе Лукашенко называл ЕС.

Как утверждает издание, Лукашенко, которого часто называют «последним диктатором Европы», обвиняют в пособничестве транзиту нелегальных мигрантов из кризисных регионов, таких как Сирия, Афганистан, Ливия и Ирак, в Евросоюз. Лукашенко отрицает все обвинения. Ответственность за обеспечение транзита он возлагает на действующую в Евросоюзе «мафиозную структуру».

Он подчеркнул, что больше не может сдерживать поток мигрантов в ЕС. «Слушайте, у меня денег, что ли, море? Некуда деньги девать?» — заявил Лукашенко, имея в виду расходы на размещение пограничников.

Лукашенко неоднократно подчёркивал, что после введения западных санкций у Минска нет денег на решение проблемы мигрантов. Ранее ЕС ввёл в отношении Белоруссии секторальные санкции, что стало ответом на «усугубляющиеся нарушения прав человека, жестокие репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов».

Между тем исполняющий обязанности министра иностранных дел Германии Хайко Маас призвал к введению санкций в отношении всех, кто участвует в целенаправленной перевозке мигрантов в Белоруссию. «Никому нельзя безнаказанно участвовать в бесчеловечной деятельности Лукашенко, — заявил политик. — Это касается стран происхождения и стран-транзитёров, а также авиакомпаний, с помощью которых люди доставляются в Белоруссию». По его словам, Евросоюз готов «сделать чёткие выводы».

Маас также выступил за новые санкции ЕС в отношении Белоруссии и подчеркнул, что Европейский союз «не даст себя шантажировать». «Лукашенко должен признать, что его замысел не удастся. Это, кстати, не исключает расширения санкций на другие сферы экономики в будущем», — подчеркнул Маас. В некоторых секторах экономики, таких как калийная промышленность и энергетика, санкции уже применяются.

Согласно дипломатическим источникам, решение о расширении санкций в отношении Белоруссии может быть принято уже в понедельник на встрече министров иностранных дел ЕС. Европейский союз не признал Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии после его победы на выборах в августе 2020 года, пишет Das Erste.