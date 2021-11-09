Welt: Лукашенко мстит ЕС за санкции, а Путин наблюдает за миграционным кризисом

Глава Кремля наверняка отклонился на спинку кресла и с улыбкой наблюдает за миграционным кризисом на границе между Белоруссией и Польшей, считает Welt. По мнению корреспондента немецкого телеканала Кристофа Ваннера, российскому президенту выгоден конфликт между Минском и Брюсселем, ведь ослабленный и изолированный Лукашенко не будет препятствовать его планам по созданию Союзного государства.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко продолжает поддерживать незаконную миграцию в сторону Германии через восточную границу ЕС в Польше. Предположительно, на этих кадрах из Белоруссии видно, как вооружённые солдаты ведут беженцев в сторону польской границы. По имеющейся информации, их сняла группа оппозиционеров. К тому же, как сообщает Welt am Sonntag, число беженцев, прилетающих в страну на самолётах, увеличилось практически вдвое. В соответствии с актуальным расписанием прилётов в аэропорт каждую неделю будет прибывать больше 40 рейсов из Стамбула, Дамаска и Дубая. На данный момент мигранты чаще всего используют эти три аэропорта для прямых перелётов в Белоруссию. Узнаем подробности у Кристофа Ваннера. Он с нами на связи из Краснодара. Получается, Лукашенко продолжает поддерживает незаконную миграцию в сторону Германии через восточную границу ЕС. С какой целью?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент немецкого телеканала Welt: Лукашенко хочет добиться отмены европейских санкций. Он хочет, чтобы Европейский союз признал его в качестве президента и возобновил с ним переговоры. И если никаких сигналов из Брюсселя не последует, он продолжит оказывать давление. И я скажу, как есть: белорусский диктатор использует людей как оружие против Европейского союза. Он мстит за то, что его не признают в качестве президента. А не признают его за то, что в ходе выборов в 2020 году он осуществлял масштабные фальсификации и очень жёстко подавлял демонстрации. Совершались пытки, убийства, и в какой-то момент ЕС сказал: «Достаточно, это красная линия». И принял санкции против Белоруссии и с тех пор больше не признаёт Лукашенко как президента. И для него, его экономики это, конечно же, очень болезненно. И теперь он использует людей в целях отмщения.

А как ко всему этому относится Владимир Путин?

КРИСТОФ ВАННЕР: Владимир Путин откинулся на спинку кресла и, как мне кажется, с некоторой улыбкой наблюдает за происходящим. Ведь ему на руку конфликт между Лукашенко и Европейским союзом. Чем слабее Лукашенко и чем в большей изоляции он находится, тем сильнее он нуждается в помощи Путина: финансовой, военной. И слабый Лукашенко, конечно же, рано или поздно станет марионеткой российского президента. И не стоит забывать, что цель Путина — создание Союзного государства России и Белоруссии. И Путин хочет стать президентом этого нового формирования. Лукашенко годами этому противится, сопротивляется. Он не хочет становится губернатором Минска по милости Путина. Но чем острее конфликт с ЕС и чем слабее Лукашенко — в том числе и в экономическом плане, — тем сильнее его зависимость от Путина, и, соответственно, ему нужно будет идти на большие уступки Владимиру Путину.

Кристоф, спасибо за актуальную информацию и оценку.

Дата выхода в эфир 08 ноября 2021 года.