TVN24: страны G7 призвали Минск немедленно прекратить эксплуатацию мигрантов

Министры иностранных дел стран «Большой семёрки» призвали белорусский режим немедленно прекратить агрессивную кампанию на границе ЕС. Они осудили власти в Минске за эксплуатацию мигрантов и выразили солидарность с государствами, затронутыми миграционным кризисом, — Польшей, Латвией и Литвой, сообщает TVN24.

В совместном заявлении главы МИД стран G7 обратили внимание на «бездушные» действия президента Белоруссии Александра Лукашенко, который рискует жизнями людей, сообщает TVN24. «Мы призываем режим немедленно прекратить агрессивную кампанию эксплуатации, чтобы не допустить новых смертей и страданий», — говорится в документе.

Члены G7 потребовали, чтобы международным организациям был предоставлен немедленный и беспрепятственный доступ к мигрантам для доставки гуманитарной помощи. Министры выразили мнение, что действия белорусского режима являются попыткой отвлечь внимание от продолжающегося пренебрежения нормами международного права, основополагающими правами и свободами человека, включая права граждан самой страны.

Главы дипломатических ведомств заверили в своей поддержке гражданское общество в Белоруссии и выразили свою солидарность с государствами, затронутыми миграционным кризисом, которые стали целями провокационного использования нелегальной миграции в качестве гибридной тактики, — Польшей, Латвией и Литвой, сообщает TVN24.