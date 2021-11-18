Президент Эстонии: Путин «хочет дать понять, что способен дестабилизировать ЕС»

Хотя свидетельств того, что к ситуации с мигрантами в Восточной Европе причастна Москва, нет, российский лидер Владимир Путин наверняка рассчитывает продемонстрировать с помощью этой ситуации, что может вызвать нестабильность в ЕС, полагает президент Эстонии Алар Карис. Как заявил Карис в интервью Le Monde, ситуация на польско-белорусской границе вкупе с перемещениями российских войск на западных рубежах представляет собой тяжелый кризис, с подобными которому Таллин не сталкивался уже 30 лет.

Миграционный кризис в Восточной Европе связан с желанием президента России Владимира Путина продемонстрировать, что он в силах дестабилизировать Евросоюз, заявил в интервью Le Monde президент Эстонии Алар Карис.

«Документальных подтверждений у меня, конечно, нет, но российский президент наверняка хочет дать понять, что способен дестабилизировать ЕС, — сказал Карис, отвечая на вопрос журналиста Le Monde о том, разделяет ли он мнение высокопоставленных польских чиновников, которые ранее заявляли о том, что за миграционным кризисом стоит именно российский лидер. — Отношения между Россией и ЕС заморожены, и в каком направлении они будут развиваться, никто не знает».

По словам Кариса, хотя у Эстонии нет общих границ с Белоруссией, кризис касается как Таллина, так и всего Евросоюза, поскольку разворачивается на его общих границах. «Мы очень внимательно следим за развитием событий. Мы уже подняли этот вопрос в Организации Объединённых Наций (Эстония ранее вместе с другими странами инициировала экстренное заседание Совбеза ООН в связи с обострением ситуации на польско-белорусской границе; заседание состоялось 11 ноября. — ИноТВ). Я также звонил президенту Польши. Он сообщил мне, что пока в нашей помощи не нуждается. Но важнее всего здесь — осознавать, что речь идёт не о проблеме миграции, а о чём-то подстроенном нарочно. И мы должны в обязательном порядке найти решение, поскольку зима уже близко, а среди мигрантов много женщин и детей», — заявил чиновник.

По мнению Кариса, в рамках урегулирования кризиса ЕС должен ввести дополнительные санкции в отношении Минска. «Мы также относимся к числу тех стран, которые считают, что на определённых участках границы должны быть возведены ограждения. Всё будет зависеть от того, в каком направлении станет развиваться ситуация. Пока финансирования от Европы нет, но сейчас это обсуждается внутри ЕС. Со своей стороны мы уже давно вкладываемся в новые технологии для охраны своей границы, которая является частью общих границ Евросоюза», — отметил он.

В своём интервью эстонский президент поддержал Польшу, которую в Брюсселе всё чаще критикуют в связи с тем, что она выдворяет мигрантов несмотря на то, что это незаконно как с точки зрения международного права, так и по европейским же законам. «Впускать мигрантов или нет — решать Польше», — подчеркнул он, отметив вместе с тем, что на месте польских властей «пропустил бы представителей СМИ, чтобы они могли сами оценить ситуацию, ведь в противном случае возникает риск манипуляций».

По мысли Кариса, действия Варшавы соответствуют европейским ценностям. «Европа, вне всяких сомнений, придерживается здесь своих ценностей — мы же не начинаем войну и не отправляем никуда силы НАТО, мы стараемся вести переговоры, поддерживать диалог и объяснять, что вообще происходит, — пояснил он. — Демократические страны порой медлят, и иные считают это слабостью и хотят, чтобы они чаще действовали на опережение, — а другие убеждены, что мы должны сохранить свои ценности, ведь в них и заключается наша сила. Мы, кстати, выступаем за сильную Европу, в том числе и в военном плане, но, являясь сторонником Трансатлантического союза, мы считаем, что он должен действовать сообща с силами НАТО. А если говорить глобальнее, США должны постараться не уделять всё свое внимание Китаю, а также интересоваться Европой и Россией».

Карис также высказал обеспокоенность в связи с перемещениями российских войск у границы с Украиной, о которых США ранее предупредили Брюссель. «Когда в страну входят войска, это проблема. Часть Украины уже оккупирована Россией. А между тем на востоке действительно снова идут перемещения войск и военные учения. Это тревожная ситуация. Такую ситуацию мы не наблюдали уже очень давно. Это — самый серьёзный кризис для нас за последние 30 лет, с момента обретения нами независимости. И маленькие страны вроде нашей должны проявлять особенную осторожность», — предупредил эстонский президент в беседе с корреспондентом Le Monde.