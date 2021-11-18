ЛIГА: Киев ответит «диктатору Лукашенко» масштабными учениями на границе

Уже в ближайшее время Украина планирует провести на границе с Белоруссией масштабные учения, в которых будут задействованы все силовые структуры, территориальная оборона, а также общественные формирования. Как пишет «ЛIГА.net», глава украинской Нацполиции Игорь Клименко призвал местных жителей сообщать правоохранителям о чужаках или подозрительных лицах в населённых пунктах.

Из-за «попыток режима диктатора Александра Лукашенко устроить миграционный кризис в Европе», Украина проведёт учения на границе с Белоруссией. Как пишет «ЛIГА.net», масштабные учения начнутся в ближайшее время. В них будут задействованы все силовые структуры, территориальная оборона и общественные формирования.

Глава украинской Нацполиции Игорь Клименко призвал местных жителей сообщать правоохранителям о чужаках или подозрительных лицах в населённых пунктах. По его словам, у таких людей будут проверять документы и при необходимости причину нахождения на Украине.

«Мы должны предотвратить совершение преступлений любой категории и обеспечить безопасность наших граждан», — объяснил Клименко.

Глава Ровенской областной полиции Алексей Камышанский заверил, что правоохранители готовы защищать безопасность граждан в пограничной зоне.