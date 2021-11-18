Euronews: в домах польской деревни у границы с Белоруссией зажигают зелёный свет для помощи мигрантам

Некоторые жители польской деревни Дубиче-Церкевне вблизи границы с Белоруссией готовы оказать гуманитарную помощь мигрантам, пробравшимся в Польшу. Инициатива принадлежит местному адвокату, который рассылает сообщения в соцсетях на разных языках, — а жители таких домов зажигают вечерами зелёный свет как сигнал для нуждающихся в помощи, поясняет Euronews.

Наступает ночь — и здесь, в деревне Дубиче-Церкевне на польско-белорусской границе в некоторых домах зажигается зелёный свет. Сигнал для мигрантов, сумевших попасть в Польшу: здесь вам могут помочь.



Инициатива принадлежит местному жителю, адвокату Камилю Силлеру. Он и его соседи готовы подать руку помощи тем, кто отчаянно нуждается в еде, тёплой одежде и других предметах первой необходимости.



КАМИЛЬ СИЛЛЕР, польский адвокат и волонтёр: У нас есть тёплая одежда и обувь. Здесь — пакеты с едой, а это специальное устройство для очистки воды.



Силлер через социальные сети рассылал сообщения на нескольких языках, чтобы объяснить мигрантам, что зелёный свет означает помощь. Тем, кто с опаской относится к идее Камиля, он говорит, что его цель — не поощрять мигрантов прятаться или продолжать путь, а лишь дать им шанс выжить.



Но не у всех ситуация с мигрантами вызывает сострадание.



ЭУГЕНИУШ ОСТАПЧУК, хозяин таверны: Они рушат наши границы. Они разрушают Польшу. Они же не сами сюда пришли, кто-то их сюда привёз! Там же белорусские солдаты.



Силлер говорит, что его дело — это капля в море, поскольку тысячи мигрантов нуждаются в помощи. Он призывает разрешить работу в регионе гуманитарным и другим неправительственным организациям.



Дата выхода в эфир 16 ноября 2021 года.