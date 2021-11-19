CNN «призвал к ответу» главу МИД Белоруссии за миграционный кризис

В эксклюзивном интервью CNN глава МИД Белоруссии Владимир Макей отверг все обвинения в адрес Минска по поводу того, что он срежиссировал миграционный кризис на польской границе, чтобы отомстить ЕС за санкции. При этом, по его словам, этот кризис и связанные с ним шокирующие кадры продемонстрировали «тёмную сторону» европейской демократии.

В минском аэропорту на стыковке стоит первый репатриационный рейс. Пассажиры — в основном иракские курды — до Европы не добрались, однако теперь их белорусские мытарства всё-таки подошли к концу. Этот кошмар остался у них позади, и чиновники подтверждают: этот лесной лагерь на польской границе опустел.

Шокирующие кадры, на которых мигранты в отчаянии изнемогают от холода, не остались без последствий. Теперь же CNN удалось впервые призвать к ответу высокопоставленного белорусского чиновника.

ВЛАДИМИР МАКЕЙ, глава МИД Белоруссии: Видеть, как они страдают, — это тяжело чисто по-человечески. Мы не заинтересованы, чтобы здесь, в Белоруссии, происходили подобные события.

Но вы говорите, что не хотели бы видеть подобные сцены. Однако вас — Белоруссию — обвиняют в том, что она срежиссировала весь этот кризис. В том, что вы подталкивали этих мигрантов к тому, чтобы приехать сюда. И в том, что вы направляли их в сторону этой границы. Вы создали эти сцены.

ВЛАДИМИР МАКЕЙ: Да, мы слышали много обвинений в адрес Белоруссии. Эта оценка ситуации не соответствует действительности.

Кроме того, по словам министра иностранных дел, не соответствуют действительности и заявления США и Европы о том, что Россия, которая недавно организовала полёт этих стратегических бомбардировщиков над Белоруссией в знак поддержки, на самом деле стоит за кризисом, подталкивая своего союзника к тому, чтобы отвлечь Запад, пока она сама верстает военные планы в другом месте — на Украине.

ВЛАДИМИР МАКЕЙ: Что касается этого миграционного кризиса, я могу со всей определённостью заявить: Россия тут ни при чём.

Однако, по его словам, именно президент Путин организовал телефонный звонок между немецким и белорусским лидерами на этой неделе, что помогло разрядить ситуацию. А разрядка здесь была нужна. На этих кадрах вы видите, что происходило, когда озлобленные мигранты пытались прорваться в Европу через польских пограничников. Отказ Белоруссии вмешиваться в ситуацию подогрел слухи о том, что эти атаки она поощряют.

Европейский союз утверждает, что Белоруссия создала этот кризис, чтобы отомстить ему за санкции, которые ЕС ввёл из-за репрессий Минска против оппозиции. Как вы можете это прокомментировать?

ВЛАДИМИР МАКЕЙ: Это ложь. Стопроцентная ложь. Белоруссия продемонстрировала тёмную сторону европейской демократии. Да вы и сами видели, что происходило на границе последние два – три дня.

Однако эти события также продемонстрировали и европейское единство. На данный момент оставшихся в Белоруссии мигрантов разместили на этом огромном обогреваемом складу, неподалёку от неспокойной границы. Однако учитывая, что Европа отказалась идти на попятную, решение о том, оставить ли у себя мигрантов или отправить их домой, теперь за Белоруссией.

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Эрин, мы также узнали сегодня, что белорусское правительство Александра Лукашенко настаивало на том, чтобы Европейский союз открыл гуманитарный коридор, возможно напрямую в Германию, чтобы отправить мигрантов туда. Однако это предложение было категорически отвергнуто как Берлином, так и ЕС. Так что пока мигрантов либо депортируют, либо оставляют на своих местах. Эрин?

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 19 ноября 2021 года.