CNN: негусто, но лучше, чем ничего, — мигрантов отправили в белорусский сортировочный центр

Белорусские власти выделили самым уязвимым мигрантам на польской границе здание сортировочного центра, где они могут укрыться от непогоды, получить питание и отдохнуть, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала Мэтью Чанс, условия там самые элементарные, притом что горячую пищу раздают раз в день, однако это всё же куда лучше, чем ходить с пустым желудком и ночевать под открытым небом.

Ещё один день мучений и неопределённости для мигрантов на белорусско-польской границе. Во вторник там произошли столкновения, а польские пограничники открыли огонь из водомётов, чтобы отбросить мигрантов, которые пытались прорваться через границу. Вместе с тем сейчас самых уязвимых мигрантов отправили в помещение. Корреспондент CNN Мэтью Чанс выходит с нами на прямую связь, он находится внутри одного из таких сортировочных центров. Мэтью, доброе утро! Расскажите, что вы там увидели и что там происходит?

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Да, вы правы: мы находимся прямо посередине этого сортировочного центра, и за последние 12 часов или около того, прошедших с прошлой ночи, когда эти стычки закончились, белорусские силы и чиновники занимались организацией перемещения мигрантов из лесного лагеря в помещение с крышей и стенами. Оно находится примерно в миле от польской границы и пограничного КПП. Здесь по-прежнему созданы лишь самые элементарные условия для жизни, однако теперь у мигрантов, по крайней мере, есть крыша над головой и укрытие от непогоды, учитывая, что на улице продолжает холодать. Людям здесь выдали матрасы, на которых можно спать; есть одеяла. Их кормят, снаружи им наливают горячий чай и дают хлеб.

Белорусские чиновники, с которыми мы общались, говорят, что они пытаются организовать для этих людей хотя бы один приём горячей пищи в день. Негусто, но это лучше, чем ходить с пустым желудком весь день.

И, как вы видите, общая атмосфера здесь не сказать, чтобы радужная, но люди находятся здесь куда в более комфортных условиях, чем снаружи, в холодном лесном лагере рядом с колючей проволокой на польской границе.

Большой вопрос, однако, заключается в том, что с этими людьми будет дальше. Добьются ли они вообще своей цели и попадут ли в Европейский союз? На данный момент можно сказать, что вряд ли, так как вчерашняя реакция польских властей, которые окатили толпу из водомётов и отбросили мигрантов от баррикад, говорит о том, что ЕС или, по крайней мере, поляки не горят желанием принимать этих людей.

Белорусские чиновники сообщили нам, что они ждут решения Германии о возможном создании некоего гуманитарного коридора — может быть, через Польшу, может быть, по воздуху, — что приведёт к тому, что мигрантов будут доставлять напрямую в Германию. Однако эта информация пока никак не подтверждается. Напротив, в последние два дня немцы ясно дали понять, что принимать этих людей не собираются.

Другой вариант, по словам белорусских чиновников, — это конечная депортация этих людей на родину. Для большинства из здесь присутствующих это будет Ирак, так как они прибыли из Курдистана, Лора.

Но Мэтью, кто же заботится о них? Ведь там есть дети, причём очень маленькие. То есть они просто там сидят?

МЭТЬЮ ЧАНС: Да, они находятся в режиме ожидания в этом пункте временного содержания. Координацией помощи занимается Белорусское общество Красного Креста. По нашим данным, они принимают пожертвования от прочих многонациональных органов вроде Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международной организации по миграции и так далее. Именно они доводят помощь, которая идёт напрямую этим людям.

Им выдают, например, новые куртки, одежду, пальто, одеяла и спальные мешки. Повторюсь, их кормят горячей пищей раз в день, поят горячим чаем. Дают им хлеб. Это немного, и это не хорошо, но куда лучше условий снаружи. Кроме того, Лора, здесь находятся далеко не все мигранты. В этом помещении всего около тысячи человек. Вы видите, что они расположились слоем по всему этому комплексу. Это логистический центр, в нём обычно хранят грузы. Грузы отсюда убрали, и теперь в этом помещении разместили мигрантов и беженцев. Однако есть ещё примерно тысяча человек, которая по-прежнему находится в лагере. Там много людей; это те, кто отказался идти сюда и покидать свои позиции на передке, так как они всё ещё надеются прорваться и попасть на территорию ЕС. Лора?

Спасибо, что не забыли об этом: люди всё ещё находятся под открытым небом и мёрзнут. Мэтью, огромное спасибо вам за вашу работу, поразительные репортажи.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 17 ноября 2021 года.