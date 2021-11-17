Знают, на что идут: SVT рассказал, как мигрантов доставляют к белорусско-польской границе

В интервью телеканалу SVT человек, который назвался Махмудом, рассказал, что за последние несколько недель он помог обеспечить белорусской визой примерно 70 мигрантов, однако многим из них не везло и им не давали сесть на самолёт. Тем не менее мигранты собираются ехать в Белоруссию через другие страны. При этом «Махмуд» не испытывает угрызений совести по поводу того, что люди гибнут на польско-белорусской границе, поскольку они все знали о возможных препятствиях.

«Махмуд» помогает мигрантам добираться до ЕС за деньги. По его словам, за последние несколько недель он обеспечил белорусской визой примерно 70 человек. Однако теперь с этим покончено, так как авиаперевозчики в Турции отказывают сирийцам, иракцам и йеменцам в посадке на самолёты до Минска.

«МАХМУД»: Много кому не повезло. Они заплатили много денег. Теперь им приходится искать другие пути, через другие страны — или же добиваться выдачи разрешения, с которым они смогут туда улететь.

Шерзад из иракского Курдистана заплатил 30 тысяч крон (около 250 тысяч рублей. — ИноТВ) за белорусскую визу. В пятницу ему не дали сесть на самолёт до Минска, однако своей мечты добраться до Европы он не оставил.

ШЕРЗАД ХОШАНАВ, мигрант: У меня есть цель, или, скорее, желание. Если меня отправят назад в Курдистан, я попытаюсь найти туда другой путь.

Сейчас Шерзад попытается попасть в Белоруссию через Египет, и, если окажется, что и этот путь для него закрыт, вскоре должны появиться новые маршруты.

«МАХМУД»: Не стоит бежать впереди событий. Может — получится, а может — нет. Может, люди воспользуются вторым путём. Или третьим. Или четвёртым.

ТОМАС ТОРЕН, репортёр: Некоторые люди у границы насмерть замёрзли. Какую ответственность, как вам кажется, несёте за это вы и ваша сеть?

«МАХМУД»: Нет ни у кого никакой ответственности. Все те, кто отправляются по этому пути, всё знают. Они знают о препятствиях, а люди умирают по всему миру.

Дата выхода в эфир 15 ноября 2021 года.