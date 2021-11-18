CNN: от камней к мольбам — мигранты на белорусской границе сомневаются, что их пустят в ЕС
Эти несколько сотен мигрантов отказываются сдаваться. Они по-прежнему стоят на границе Европы, умоляя, чтобы их пустили. Однако стоящие за колючей проволокой польские пограничники, похоже, делать этого не намерены.
МИГРАНТ: Они говорили: «Помогите!»
МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: «Помогите»?
МИГРАНТ: Да, вот что они кричали.
МЭТЬЮ ЧАНС: Но поляки не помогают?
МИГРАНТ: Нет, не помогают.
МЭТЬЮ ЧАНС: Ясно.
Но вначале, перед мольбами, был гнев. Совсем недавно, накануне, польско-белорусскую границу захлестнуло насилие. Порой события выходили из-под контроля, в то время как молодые мигранты в отчаянии и яростно ломали баррикады.
МЭТЬЮ ЧАНС: Они кидаются камнями и… (Закрывается от струи воды.) ...польская сторона отвечает им водомётами… Ай! Иногда эта вода очень едкая, так как в её состав включён какой-то перцовый элемент, поэтому она немного щиплет глаза.
Однако теперь Белоруссия, которую обвиняют в том, что она срежиссировала этот кризис, судя по всему, пошла на попятную. В частности, она отправила мигрантов в этот импровизированный сортировочный центр, который находится на удалении от неспокойной границы. Там семьям раздают еду, одеяла и тёплую одежду, чтобы согреться в непогоду. Это самые базовые условия, но их жизни теперь находятся под меньшей угрозой.
В частности, это касается жизни мигрантов вроде Шохи из иракского Курдистана и её сына Ажи.
МЭТЬЮ ЧАНС: Привет, Ажи. Как дела?
Я познакомился с ними несколько дней назад в холодном лагере на границе, когда они отчаянно пытались попасть в Германию.
ШОХА: Мы пришли сюда из-за моего сына. Ему нужна операция.
МЭТЬЮ ЧАНС: Операция?
ШОХА: Да, крупная операция, на спине.
МЭТЬЮ ЧАНС: Я вижу, что у него ноги зафиксированы.
ШОХА: Да… Здесь лучше. Здесь куда теплее, чем в лесу. У нас есть еда, у нас есть кровати.
МЭТЬЮ ЧАНС: Да, есть вот эти одеяла… Вы всё ещё надеетесь, что вы с Ажи доберётесь до Германии? Что у вас получится? Или же они отправят вас назад в Ирак?
ШОХА: Я очень надеюсь попасть в Германию, потому что, как мне кажется, им не чужда человечность.
Однако в лагере на границе люди начинают сомневаться, что их пустят в Европу. После того как эти мигранты, которые находятся в отчаянии, попали в Белоруссию, они поверили, что у них может всё получиться. Однако теперь их надежды, возможно, ждёт полный крах.
Мэтью Чанс, CNN, польско-белорусская граница.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 18 ноября 2021 года.
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