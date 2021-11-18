CNN: от камней к мольбам — мигранты на белорусской границе сомневаются, что их пустят в ЕС

Напряжённость на белорусско-польской границе несколько спала, так как мигранты перестали осыпать пограничников камнями и теперь просят пустить их в ЕС — чего польская сторона делать не намерена, передаёт CNN. По этой причине, как отмечает корреспондент канала Мэтью Чанс, многие начинают терять надежду, что они достигнут своей намеченной цели.

Эти несколько сотен мигрантов отказываются сдаваться. Они по-прежнему стоят на границе Европы, умоляя, чтобы их пустили. Однако стоящие за колючей проволокой польские пограничники, похоже, делать этого не намерены.

МИГРАНТ: Они говорили: «Помогите!»

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: «Помогите»?

МИГРАНТ: Да, вот что они кричали.

МЭТЬЮ ЧАНС: Но поляки не помогают?

МИГРАНТ: Нет, не помогают.

МЭТЬЮ ЧАНС: Ясно.

Но вначале, перед мольбами, был гнев. Совсем недавно, накануне, польско-белорусскую границу захлестнуло насилие. Порой события выходили из-под контроля, в то время как молодые мигранты в отчаянии и яростно ломали баррикады.

МЭТЬЮ ЧАНС: Они кидаются камнями и… (Закрывается от струи воды.) ...польская сторона отвечает им водомётами… Ай! Иногда эта вода очень едкая, так как в её состав включён какой-то перцовый элемент, поэтому она немного щиплет глаза.

Однако теперь Белоруссия, которую обвиняют в том, что она срежиссировала этот кризис, судя по всему, пошла на попятную. В частности, она отправила мигрантов в этот импровизированный сортировочный центр, который находится на удалении от неспокойной границы. Там семьям раздают еду, одеяла и тёплую одежду, чтобы согреться в непогоду. Это самые базовые условия, но их жизни теперь находятся под меньшей угрозой.

В частности, это касается жизни мигрантов вроде Шохи из иракского Курдистана и её сына Ажи.

МЭТЬЮ ЧАНС: Привет, Ажи. Как дела?



Я познакомился с ними несколько дней назад в холодном лагере на границе, когда они отчаянно пытались попасть в Германию.

ШОХА: Мы пришли сюда из-за моего сына. Ему нужна операция.

МЭТЬЮ ЧАНС: Операция?

ШОХА: Да, крупная операция, на спине.

МЭТЬЮ ЧАНС: Я вижу, что у него ноги зафиксированы.

ШОХА: Да… Здесь лучше. Здесь куда теплее, чем в лесу. У нас есть еда, у нас есть кровати.

МЭТЬЮ ЧАНС: Да, есть вот эти одеяла… Вы всё ещё надеетесь, что вы с Ажи доберётесь до Германии? Что у вас получится? Или же они отправят вас назад в Ирак?

ШОХА: Я очень надеюсь попасть в Германию, потому что, как мне кажется, им не чужда человечность.

Однако в лагере на границе люди начинают сомневаться, что их пустят в Европу. После того как эти мигранты, которые находятся в отчаянии, попали в Белоруссию, они поверили, что у них может всё получиться. Однако теперь их надежды, возможно, ждёт полный крах.

Мэтью Чанс, CNN, польско-белорусская граница.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 18 ноября 2021 года.