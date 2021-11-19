Das Erste: после истечения режима ЧП польские власти будут пускать журналистов в приграничную зону по своему усмотрению

Польский Сейм в срочном порядке принял обновление к закону «О государственной границе», сообщает Das Erste. Документ позволит польским властям не допускать посторонних в приграничные с Белоруссией районы и после окончания действия режима чрезвычайного положения в декабре. Как отмечает издание, обновлённый закон направлен прежде всего против журналистов и неправительственных организаций, которые смогут работать на территории, попадающей под запрет, только «так, как диктуют пограничники».

Режим чрезвычайного положения в приграничной с Белоруссией районах продлевался уже один раз. Согласно польским законам, он не может быть продлён ещё раз — его действие истекает в начале декабря. Однако в будущем, согласно обновлённому закону «О государственной границе», приятому Сеймом в срочном порядке, министр внутренних дел Мариуш Каминьский может снова ввести запрет на пребывание в приграничной зоне. Теперь закон предстоит обсудить Сенату, верхней палате Национального собрания Польши, сообщает Das Erste.

Как отмечает издание, обновление закона направлено не только против журналистов, но и против неправительственных организаций, которые в начале кризиса могли беспрепятственно фиксировать, как мигранты, застрявшие в приграничном лесу, ясно выражали своё желание подать заявление на предоставление международной защиты, но их чаяния при этом игнорировались.

В ходе выступления в Сейме замминистра внутренних дел Польши Мацей Васик заявил: «Это очень важный аспект, который не позволит людям, называющим себя НПО, атаковать нашу границу с запада. Мы знаем, что СМИ должны работать, но они должны делать это организованно и в установленном порядке и, чтобы не мешать польским солдатам, пограничникам и полицейским. Польские СМИ будут находиться в приграничной зоне, но будут делать это организованно и так, как диктуют пограничники».

Согласно обновлённому закону, решение о нахождении журналистов на территории, попадающей под запрет, фактически принимает руководитель пограничного поста.

Польская оппозиция считает, что закон является неконституционным. Кроме того, её представители также возмущены тем, что поправки, «посягающие на основные свободы человека», принимаются в рамках срочной процедуры. Павел Залевский, член оппозиционной партии «Польша 2050», потребовал, чтобы польские СМИ наконец начали сообщать о том, что происходит на границе: «Мы наблюдаем за происходящим на границе с точки зрения КГБ Белоруссии или иностранных журналистов со всего мира, находящихся на белорусской стороне границы, — подчеркнул он. — Это неприемлемо».

Лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что западные журналисты воспроизводят белорусскую пропаганду: «Это имеет различные последствия, и в результате создаётся образ, прямо противоположный тому, что происходит в действительности. С этим нужно быстро и решительно бороться».

Сторонники Качиньского, по-видимому, разделяют его точку зрения: согласно опросам, большинство приверженцев «Права и справедливости» считают, что журналистов не следует пускать в приграничную зону, в то время как большая часть граждан страны выступает за открытый доступ для журналистов и гуманитарных организаций. Нежелание Польши освещать кризис также неоднократно подвергалось критике в Брюсселе, что также влияет на общую оценку ситуации.

Недавно польские СМИ сообщили о конфликте на уровне послов стран ЕС: представитель Германии заявил, что ситуация на границе улучшилась после телефонного разговора между канцлером Ангелой Меркель и президентом Белоруссии Александром Лукашенко, в то время как его польский коллега, как утверждается, выразил категорическое несогласие: по его словам, о снижении напряженности на границе не может идти и речи, передаёт Das Erste.