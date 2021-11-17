Der Spiegel: созвонились снова — Меркель потребовала от Лукашенко гумпомощь и возможность возвращения для беженцев

Уходящий канцлер Германии Ангела Меркель вновь созвонилась с белорусским президентом Александром Лукашенко, сообщает Der Spiegel. В ходе телефонного разговора они обсудили ситуацию на белорусско-польской границе и договорились о том, что для урегулирования миграционного кризиса необходимы переговоры между представителями Брюсселя и Минска. Также глава ФРГ потребовала обеспечить беженцам «гуманитарное снабжение и возможность возвращения», рассказывает немецкое издание.

«Она сделала это снова», — пишет Der Spiegel. Из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе уходящий канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз созвонилась с белорусским президентом Александром Лукашенко. Об этом сообщило управление делами президента Белоруссии. Позже информацию подтвердил пресс-секретарь главы ФРГ Штеффен Зайберт.

В рамках разговора Меркель и Лукашенко договорились о том, что для решения проблемы представителям ЕС и Белоруссии необходимо вести переговоры. При этом канцлер потребовала в сотрудничестве с ООН и Европейской комиссией обеспечить беженцам «гуманитарное снабжение и возможность возвращения».

Ситуацию на границе лидеры двух стран обсуждали и в понедельник. Это был первый разговор Меркель с Лукашенко после его переизбрания в августе прошлого года. ЕС не признал результатов тех президентских выборов из-за подозрений в масштабных махинациях и действий сил безопасности в отношении мирных демонстрантов и гражданского общества.

За общение с белорусским президентом главу ФРГ ещё в первый раз подвергли жёсткой критике. Эксперт по вопросам внешней политики от партии зелёных Омид Нурипур заявил, что таким образом Меркель посылает «ужасный сигнал», ведь своим звонком она де-факто признала Лукашенко легитимным. Недавно потенциальный преемник уходящего канцлера социал-демократ Олаф Шольц потребовал принять против белорусского президента «чёткие и жёсткие» санкции. Он назвал его «очень плохим диктатором», утратившим любую легитимность, и призвал приложить все возможные усилия для того, чтобы в Белоруссии начался демократический процесс. По его словам, нельзя подыгрывать Лукашенко и контрабандистам, которые заманивают людей в страну ложными обещаниями.