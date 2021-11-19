Frankfurter Allgemeine: несмотря на санкции, торговля между ЕС и Белоруссией процветает

Секторальные санкции ЕС против Белоруссии не смогли оказать негативного воздействия на экономику страны, сообщает Frankfurter Allgemeine. Напротив, по данным Минска, в сравнении с 2020 годом за три первых квартала 2021-го торговля между восточноевропейской страной и союзом выросла на 96,1%. Брюссель эти данные подтверждает, правда, с оговоркой, что рост всё-таки составил 58%. Но, несмотря на эти цифры, эксперты убеждены, что штрафные меры Европы себя ещё проявят.

Из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе Европейский союз принял штрафные меры против режима в Минске, напоминает Frankfurter Allgemeine Zeitung. В июне после принудительной посадки Ryanair Брюссель впервые ввёл секторальные санкции с целью ударить по определённым сферам белорусской экономики, в частности продажам нефтепродуктов и калийной соли.

Это самые важные источники дохода для государства, поясняет немецкое издание. Белоруссия — третий в мире производитель калия, необходимого для изготовления удобрений. Но, судя по имеющимся цифрам, штрафные меры союза оказались бесполезными. Ведь — что примечательно — именно торговля Белоруссии с ЕС в последнее время прямо-таки процветает: по данным Минска, в сравнении с 2020-м в первых трёх кварталах этого года экспорт белорусских товаров в Европу увеличился на 96,1%. Брюссель подтверждает эти данные, но с оговоркой, что рост составил только 58%.

Большой прирост объясняется низким уровнем торговли в 2020 году, когда началась пандемия, но по сравнению с первой половиной 2019-го белорусский экспорт всё равно в целом вырос на 10%. В результате к концу сентября ВВП Белоруссии увеличился на 2,7% вопреки прогнозам экспертов и несмотря на кризис, в который Лукашенко обрушил свою страну из-за «сфальсифицированных» выборов.

Получается, что экономические санкции ЕС оказались неэффективны, заключает издание. Но академический директор Центра экономических исследований BEROC Екатерина Борнукова так не считает. По её словам, меры не подействовали потому, что они распространялись на договоры о поставках калия и нефтепродуктов, которые были отменены после вступления в силу санкций. Они не коснулись большинства нынешних соглашений, а также экспорта деревянной продукции и металлов, спрос на которые после пандемии существенно вырос.

Однако, Борнукова уже замечает эффект так называемых вторичных санкций. К примеру, китайский инвестор вышел из проекта по строительству нового комбината по производству калия, а рейтинговое агентство Fitch изменило свою оценку для двух государственных банков Белоруссии, что может привести к существенным проблемам. Компании, занимающиеся производством табака и автомобилей, также уже начали терпеть убытки, так как лишены поставок из ЕС. Но Белоруссия после принятия секторальных санкций перестала публиковать статистику по этим сферам экономики, так что последствия пока не видны.

Как и Борнукова, Всемирный банк исходит из того, что экономические санкции ЕС в полной мере проявят себя только в следующие месяцы. К тому же в начале декабря в силу вступят новые штрафные меры американцев, направленные против самого крупного производителя калия в Белоруссии «Беларуськалий». Так что в финансовом учреждении считают, что в 2022 году белорусская экономика сократится на 2,8%.