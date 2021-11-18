Болтон предложил отстранить Лукашенко от власти и найти ему «виллу на Ривьере»

Запад допустил ошибку, уделив слишком много внимания подавлению оппозиции в Белоруссии, заявил экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью CNBC. По словам Болтона, если Лукашенко не сможет самостоятельно удержать контроль над Белоруссией, он попросит помощи у России, и тогда два постсоветских государства могут объединиться навсегда.

ДЖОН БОЛТОН, бывший советник президента США по национальной безопасности: Думаю, это тесно связано и с напряжённостью по поводу Украины. Трудно сказать, в какой мере это координируется Москвой. Но я считаю, что у Путина, который долгое время очень хорошо играл очень слабыми картами, есть амбиции касательно обеих стран. Полагаю, Белоруссию планируется вновь полностью объединить с Россией. В случае с Украиной — не думаю, что у него такая же цель, скорее, отколоть Донбасс, как он сделал несколько лет назад с Крымом. Я считаю, это весьма реалистично. Этот кризис не из-за беженцев, этот кризис из-за стремления к доминированию в «серой зоне» между восточной границей НАТО и западной границей России.



Какова, по-вашему, конечная цель России?



ДЖОН БОЛТОН: Думаю, когда Путин заявил в 2005 году, что распад Советского Союза — величайшая геополитическая катастрофа XX века, он ясно дал понять, что желает это исправить. Полагаю, это необязательно означает полное воссоздание Советского Союза, хотя, по-моему, он хочет вернуть некоторые его части. Белоруссию, думаю, он хочет вернуть полностью. А часть Украины уже вернул. Он хочет иметь влияние в оставшихся независимых постсоветских государствах, влияние в Центральной и Восточной Европе. Я считаю, это целостный план, который проводится в жизнь уже некоторое время.



Каким был бы наилучший ответ США и ЕС на вмешательство Кремля в дела Белоруссии?



ДЖОН БОЛТОН: Думаю, мы все допустили ошибку, сосредоточившись на том, что Лукашенко подавлял демонстрации оппозиции за свободное и представительное правление в Белоруссии. Я не говорю, что действия Лукашенко были чем-то оправданы. Опасность в том, что при продолжении оппозиционных протестов, если Лукашенко окажется не в состоянии самостоятельно авторитарно править в Белоруссии, его запасной план — позвать на помощь русских. И как только это произойдёт, белорусский народ может навсегда лишиться шансов на свободное правление.



Так что, я считаю, наша стратегия должна заключаться в том, как отстранить Лукашенко от власти и поискать ему хорошую виллу на Ривьере или что-то в этом роде. Мы должны рассмотреть этот вариант, потому что, если он пригласит русских, не думаю, что они уйдут.



Дата выхода в эфир 17 ноября 2021 года.