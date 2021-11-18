Иракский писатель: разговоры о кознях Белоруссии отвлекают внимание от беспросветной жизни иракцев

Глава МИД Ирака заявил CNN, что Минск использует иракских беженцев в политических целях и что Багдад пытается убедить мигрантов вернуться на родину. По словам иракского литератора Синана Антуна, подобные заявления лишь отвлекают внимание от того факта, что коррумпированные власти Ирака разбазаривают миллиарды долларов, оставляя население в нищете и отчаянии.

Синан Антун — прославленный иракский поэт, писатель и комментатор, доцент Нью-Йоркского университета. Его последний роман называется «Книга сопутствующего ущерба», место действия — Ирак после американского вторжения, где разрушение коснулось каждого аспекта повседневной жизни. Спасибо, что вы с нами, Синан!



СИНАН АНТУН, писатель: Спасибо, что пригласили.



Итак, министр иностранных дел Ирака заявил CNN, что Белоруссия использует иракцев, стремящихся к лучшей жизни. По его словам, у иракского правительства не так уж много рычагов для решения этой проблемы. Послушаем.



ФУАД ХУСЕЙН, министр иностранных дел Ирака: Мы разговариваем с самими беженцами, или иммигрантами, чтобы вернуть их в Ирак. Вот наша политика. Мы ведём переговоры с Европейским союзом, пытаемся убедить этих людей вернуться на родину. В то же время мы подаём сигналы правительству в Минске, что это неверный подход.



Расскажите нам подробнее о людях, которых используют как оружие в этой гибридной войне. Достаточно ли будет дружеской беседы с иракским чиновником, чтобы убедить их возвратиться к прежней жизни в Ираке?



СИНАН АНТУН: Не думаю. Надо представить себе то отчаяние, которое заставляет человека покинуть свою страну и с риском для жизни перебираться куда-то ещё. Так что заявление министра… Это правда, что Белоруссия всё это использует. Но это отвлекает внимание от настоящей проблемы — массовой бедности в Ираке. Министр — часть правительства, которое с 2003 года разбазарило 600 миллиардов долларов. Так что он просто отвлекает внимание от настоящей проблемы: огромного неравенства, коррупции и отсутствия какой-либо надежды у иракцев — в Ираке или Курдистане.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 18 ноября 2021 года.