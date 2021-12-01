«Это нанесёт непоправимый удар по нашим отношениям»: в Киеве отреагировали на слова Лукашенко о Крыме

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал слова Александра Лукашенко о Крыме «потоком сознания, регулярно осуществляемым на различных медийных платформах». Однако, как передаёт «Телеканал новин 24», Кулеба добавил, что если Белоруссия действительно признает Крым российским, это нанесёт непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям.
Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Киселеву назвал Крым де-факто и де-юре российским и заявил, что очень хочет туда поехать вместе с Владимиром Путиным. Как сообщает «Телеканал новин 24», на ситуацию отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Я думаю, нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, регулярно осуществляемого на различных медийных платформах Александром Лукашенко. Мы будем оценивать его действия», — заявил Кулеба.
Однако, отметил министр, данное заявление может нанести непоправимый удар по отношениям Белоруссии и Украины.
«Если Белоруссия действительно признает незаконную оккупацию Крыма* Россией, это нанесёт непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать на полную. Крым — это не тот вопрос, где мы позволяем себе сдерживаться», — добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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