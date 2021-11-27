Вести: украинские дипломаты требуют отозвать тираж испанского учебника с российским Крымом

Испанские школы получили учебники по предмету «Социальные науки», в которых Крым указан как часть территории России. Как пишут «Вести», это возмутило украинских дипломатов, которые призвали испанское Министерство образования отозвать весь тираж учебника и в дальнейшем не одобрять таких материалов для учебных заведений страны.
В Испании школы получили учебники по предмету «Социальные науки», в которых «аннексированный Крым»* указан как часть территории России. Как пишут «Вести», об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Мадриде на странице в Facebook.
«Посол Сергей Погорельцев безотлагательно обратился к министру образования и профессиональной подготовки Испании Пилар Аллегрии Континенте по поводу грубой ошибки, допущенной в учебнике «Социальные науки» для 6-го класса средней школы издательства Edelvives относительно принадлежности Крымского полуострова России», — сказано в сообщении.
Дипломаты призвали испанское ведомство отозвать весь тираж упомянутого учебника и в дальнейшем не одобрять таких материалов для учебных заведений страны.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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