Бывший стратег НАТО: Путин проводит учения у границ Украины, чтобы подчеркнуть свою важность

Военные учения России у границ НАТО — это часть гибридной войны по дестабилизации Запада с целью вызвать неуверенность и раскол в рядах противника, пишет Die Welt. Также не исключено, что это отвлекающий манёвр от действий Москвы в Арктике. Но всё же главная цель «провокаций» главы Кремля Владимира Путина в том, чтобы его воспринимали «как влиятельного российского президента, вместе с которым нужно решать глобальные проблемы современности», убеждена бывший стратег Североатлантического альянса Стефани Бабст.

Россия стягивает войска у границ Украины, что пробуждает воспоминания об «аннексии»* Крыма, пишет Die Welt. В Киеве растёт страх перед новым вторжением. Происходящее также вызывает беспокойство у США, Европы и НАТО. Эксперты задаются вопросами: «Что собирается делать глава Кремля Владимир Путин? И не хочет ли он взять под контроль Москвы и другие части страны?»

Предупреждения западных спецслужб звучат «мрачно», продолжает немецкое издание. Они сообщают, что в ближайшие месяцы риск дестабилизации Украины со стороны России очень велик. Ещё на прошлой неделе Вашингтон и его партнёры по Североатлантическому альянсу заявили, что есть риск вторжения. Кремль может повторить «ошибку» 2014 года, предостерегает госсекретарь США Энтони Блинкен.

По информации Министерства обороны Украины, Москва сосредоточила у границ страны 90 тыс. военных. В 2021 году это уже вторые учения такого масштаба. Весной численность контингента составила 100 тыс. солдат. Масштаб и частота этих манёвров вызывают подозрения. Эксперты отмечают, что это не обычные мепрориятия, но, по-видимому, пока что окончательного политического решения по поводу дальнейших действий в Кремле ещё не приняли.

Необычно и то, что происходящее у границ Украины совпало с событиями в других местах, продолжает Die Welt. Недавно российские десантники провели совместные учения со своими белорусскими коллегами. На прошлой неделе бомбардировщики Ту-22М3, способные нести ядерное оружие, патрулировали небо над Белоруссией, что на фоне миграционного кризиса можно расценивать как предупреждение Москвы в адрес Запада. К тому же испытания Кремлём антиспутникового оружия замусорили орбиту, на которой находится Международная космическая станция.

В НАТО считают, что все эти события взаимосвязаны и они — часть гибридной войны, которую глава Кремля Владимир Путин ведёт против Запада, используя, помимо военных средств, экономическое давление, дезинформацию, подстрекательство и кибератаки. Таким образом он провоцирует, дестабилизирует, а также вызывает неуверенность и раскол в рядах противника. И одной из своих целей президент России уже добился: из-за манёвров у границ Украины в Европе уже сейчас идут споры о том, как поступить с Москвой.

Также не исключено, что всё это своеобразный отвлекающий манёвр, считает бывший стратег НАТО Стефани Бабст. К примеру, для того, чтобы никто не замечал действий России в Арктике. «В ближайшие месяцы нужно очень внимательно следить за ситуацией в регионе», — советует эксперт. Также она заявила, что в действительности вероятность нападения России на Украину очень мала: «В этом случае на стороне Украины выступит НАТО — и Путин это знает. Да и зачем ему идти на это? Финансовые расходы будут огромными, это не обеспечит Путину никаких прямых стратегических преимуществ, да и Китай в этой ситуации не окажет Москве политической поддержки. К тому же ситуация до аннексии Крыма в 2014-м несравнима с сегодняшней».

Бабст уверена, что Путин предпринимает попытки дестабилизировать соседнюю страну для того, чтобы его воспринимали «как влиятельного российского президента, вместе с которым нужно решать глобальные проблемы современности». Эффектные встречи на равных с президентами и главами правительств США, Великобритании, Германии и Франции — вот одна из его важнейших целей, заключает бывший стратег НАТО.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).