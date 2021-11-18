Atlantico: из-за безразличия Запада Украина может попасть в лапы к «плохому демону» — Китаю

Украина ожидала от Запада большей помощи и вовлечённости в свои дела, поэтому теперь старается диверсифицировать список своих партнёров. Она заключила соглашение о сотрудничестве с Китаем. Для Европы это несёт в себе сразу тройной вызов, пишет политолог Николя Тензер в своей статье для Atlantico.fr.

Китай всё больше и больше заступает на территорию Украины, пишет политолог Николя Тензер в своей статье для Atlantico.fr. Так, в конце июня Владимир Зеленский подписал соглашение о партнёрстве с Пекином, и Украина станет частью проекта «Новый шёлковый путь» Китая. В итоге Китай получает больше возможностей для инвестиций в инфраструктурные проекты.

И хотя сотрудничество двух стран уже не новость, такое его углубление вызывает обеспокоенность не только на Западе, но даже в среде украинских активистов. Многие задаются вопросом, не окажет ли оно влияния на геополитическую обстановку. Независимость Украины может быть ограничена, хоть украинские политики и заверяют, что этого не произойдёт. Так, Киев воздерживается от осуждения притеснений уйгуров и признаёт Тайвань частью Китая. Возможно, предполагает автор статьи, это одно из условий, чтобы Украина продолжала получать от Китая вакцину от коронавируса.

И хотя Китай не признал Крым за Россией, у Пекина с Москвой, по сути, союз, так что вряд ли Киеву стоит рассчитывать на поддержку Пекина против Москвы. При этом Китай старается ничем не помешать российским интересам и, как предполагает автор статьи, вполне может поддержать Россию в подчинении Украины, если это будет в его политических интересах. И Россия заинтересована в росте китайского влияния на Украине, потому что тем самым оттуда вытесняется Запад, в частности Европейский союз. Украина в итоге может оказаться «в ловушке долговой дипломатии», как, например, множество африканских стран.

Вполне понятна мотивация украинского правительства, отмечает автор статьи. Оно пытается диверсифицировать своих партнёров, поскольку США и ЕС не принесли ему ожидаемую поддержку. Так, трубопровод «Северный поток — 2» скоро начнёт работу, а некоторые страны Западной Европы, в частности Франция и Германия, продолжают вести политику вовлечения с Россией.

Украине нужна помощь в экономическом плане для модернизации её инфраструктуры и прямые иностранные инвестиции. Именно поэтому она и обратилась к Китаю и Турции. Но, по словам автора статьи, эта политика недальновидна. В частности, она может сказаться на доверии международных фондов к Украине. Кредиты Китая не связаны с антикоррупционной и противоолигархической борьбой, которую требует, например, МВФ. При этом, по словам автора статьи, именно борьба с коррупцией должна оставаться абсолютным приоритетом для Украины.

Намерения Китая вполне прозрачны: сделать из Украины не просто ключевой транзитный путь для «Нового шёлкового пути», но получить доступ к важнейшей инфраструктуре, в частности к портам, а также к природным ископаемым и продуктам питания, плюс к технологиям, которых нет у Китая, например, в военной сфере. Впрочем, до пандемии и сам Европейский союз пускал к себе китайские инвестиции, не обращая внимания на риски.

Китай из-за численности своего населения стал главным импортёром продуктов питания, поэтому он намерен увеличить свой доступ к украинской пшенице и ячменю. Соответственно, для европейских потребителей цена на эти продукты может вырасти, а их доступность — сократиться. Это может привести даже к угрозе для продовольственной безопасности европейцев, поскольку импорт сельскохозяйственной продукции в Европе растёт быстрее, чем экспорт.

Как это уже было со странами Африки, Пекин начинает постепенно сам контролировать украинские земли. Его цель — обеспечить себе продовольственный суверенитет в условиях климатических угроз. При этом китайское население хочет получать качественные продукты, которые китайская почва, часто загрязнённая, дать не может.

Для Европы рост влияния Китая на Украину представляет собой тройной вызов, на который ей нужно ответить и ради своих интересов, и ради Киева. Во-первых, раз Европа старается ограничивать распространение китайского влияния в Африке, то тем более ей нельзя игнорировать ситуацию в ближнем зарубежье, то есть на Балканах и на Украине. Это расширение влияния не только укрепляет Китай, но и зачастую идёт рука об руку с такими путями развития, которые противоречат европейским понятиям о правильном государственном управлении и борьбе с коррупцией.

Во-вторых, расширение влияния Китая лишь приблизит к тому же результату Россию, поскольку две страны входят в «новую ось диктатур против ценностей свободы и правового государства». При этом Россию автор статьи называет непосредственной угрозой как как для ЕС, так и для Украины.

В-третьих, Европа полностью заинтересована в том, чтобы Украина продолжала входить в западный лагерь и принадлежала к свободным демократиям. По словам автора статьи, это в интересах и украинского народа, который всё больше и больше становится проевропейским, который сделал революцию ради европейских ценностей.

Со стороны ЕС нужны конкретные меры, пишет автор статьи. Европейская комиссия в отношении Африки приняла план, в соответствии с которым инфраструктурные проекты увязываются со строгими правилами прозрачности и хорошего управления. То же самое, по словам политолога, нужно сделать и в случае с Украиной. Европейские компании нужно ещё сильнее побудить к инвестициям в Украину. Но и сами европейские власти должны принять более связную политику по защите Украины, чтобы та «не сдалась плохим демонам», устав от отсутствия интереса к себе, пишет Atlantico.fr.