Forbes: устаревающие бомбардировщики ВВС США отрабатывают новую миссию — уничтожение российского флота

Срок эксплуатации американских бомбардировщиков B-1 Lancer, которые активно участвовали в афганской и иракской кампании, подходит к концу, но ВВС США не спешат с ними расстаться. В случае войны эти самолёты, оснащённые новыми высокотехнологичными ракетами большой дальности, должны атаковать российские корабли, сообщает Forbes.

У 40-летних бомбардировщиков ВВС США B-1 осталось не так много времени. На смену этим самолётам, потрёпанным во время воздушных кампаний в Ираке и Афганистане, постепенно должны прийти новые летательные аппараты B-21.

Но теперь стало ясно, чем B-1 займутся на излёте своей службы. Напряжённые учения над Чёрным морем выявили новую роль ударных бомбардировщиков с крылом изменяемой стреловидности: они будут нести на борту малозаметные противокорабельные ракеты, «чтобы угрожать флотам противника», пишет Forbes.

В Чёрном море стало «гораздо опаснее» после «российского вторжения» в Крым* в 2014 году. С тех пор полуостров превратился в «настоящую крепость на юго-восточном фланге НАТО», утверждает издание.

Кремль «поставляет» в Крым корабли, истребители и ракеты. Суда и самолёты-разведчики Североатлантического альянса патрулируют международные воды и воздушное пространство, что позволяет следить за развитием событий в регионе. «В случае войны Чёрное море может стать тиром, а B-1 — главнейшими стрелками», — подчёркивает издание.

Когда 100 самолётов B-1 поступили на вооружение в начале 1980-х годов, предполагалось, что они будут использоваться только в качестве носителей ядерного оружия. Но в начале 1990-х ВВС США лишили их этого назначения.

В течение нулевых флот этих бомбардировщиков неуклонно сокращался. После того как в 2001 году США и их союзники вторглись в Афганистан, а два года спустя в Ирак, на службе находилось около 60 B-1, подчёркивает издание.

Бомбардировщики более десяти лет сбрасывали бомбы на повстанцев и боевиков. Безжалостный темп операций сказался на B-1. Стоимость их содержания резко возросла. В 2020 году ВВС США обратились к конгрессу с просьбой разрешить списать 17 наиболее изношенных B-1, чтобы оставить в эксплуатации 45 самолётов до тех пор, пока B-21 не заменит их в конце 2020-х — начале 2030-х годов.

Вместе с тем изменилось основное применение B-1. После 20 лет полётов над пустынями и горами эскадрильи бомбардировщиков переключились на воду. С учётом, что их дальность полёта составляет 5000 миль, а грузоподъёмность — 25 тонн, они «идеально подходят для морских миссий», отмечает Forbes.

В 2017 году B-1 стал первым типом бомбардировщиков ВВС США, модифицированным для несения новой высокотехнологичной малозаметной противокорабельной ракеты большой дальности (LRASM), которая имеет многорежимную головку самонаведения. Один самолёт способен нести до 24 снарядов этого типа, стоимость каждого из которых составляет $3 млн.

«Парочка B-1 может выпустить по Балтийскому флоту России 48 LRASM. Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один раз и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе», — считает издание

В настоящий момент B1 регулярно практикуют нанесение ударов LRASM. В ходе вылета 19 октября два американских бомбардировщика прошли через международное воздушное пространство над Чёрным морем, прежде чем отправиться обратно на базу Королевских ВВС в Фэрфорде.

Именно тогда на их перехват поднялись два истребителя Су-30 ВМФ России, базирующиеся в Крыму. Они летели бок о бок с бомбардировщиками, которые дозаправлялись турецким самолётом в воздухе.

Кремль обвинил американские самолёты в нарушении государственной границы. «Для ясности: экипажи B-1 не пытались проникнуть в российское воздушное пространство. А в военное время в этом не было бы необходимости. Большая дальность действия LRASM позволит B-1 стрелять по российским кораблям из любой точки Чёрного моря, находясь в воздушном пространстве НАТО», — заключает Forbes.