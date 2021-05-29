Insider: 60 лет в строю — российские «Медведи» по-прежнему на службе

Хотя с момента их принятия на вооружение прошло больше 60 лет, стратегические бомбардировщики Ту-95 по сей день активно применяются Москвой — в том числе и для участия в «конкуренции великих держав», пишет Insider. Как отмечается в материале издания, несмотря на свой солидный возраст и «старомодный» вид, эти машины — гораздо новее, чем может показаться, и оснащены новейшими ракетами.

На прошлой неделе пара российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 (или «Медведи» по классификации НАТО) совершили плановый полёт над Чёрным морем, пишет Business Insider. Как отмечается в материале издания, этот полёт, продолжавшийся пять часов, стал «лишь одной из регулярных вылазок для этого бомбардировщика времён холодной войны и ярко продемонстрировал его способность преодолевать огромные расстояния».

Как напоминает автор статьи, Ту-95 — одна из самых старых машин, до сих пор стоящих на вооружении российских вооружённых сил, а кроме того — единственный бомбардировщик с винтовым двигателем в мире, который до сих пор эксплуатируется военными. Самолёт был разработан в 50-х годах по заказу советских стратегов, которые «запросили четырёхмоторный бомбардировщик, способный пролететь 8000 км и наносить удары по всей территории США». Советские инженеры остановили выбор именно на винтовых двигателях из-за того, что реактивные двигатели тех времён слишком быстро расходовали топливо, отмечает автор.

Самолёт, который остаётся на вооружении российских ВВС уже больше 60 лет, был существенно модернизирован — из машины, изначально способной лишь сбрасывать неуправляемые бомбы, он превратился в нечто «гораздо большее», хотя одной из его главных особенностей по-прежнему является большая дальность и серьёзная грузоподъёмность, говорится в материале Insider.

В 1981 году увидела свет модифицированная версия бомбардировщика под названием Ту-95МС, разработанная под новые ракеты «воздух-земля», пишет издание. Вместе с тем, в отличие от американского B-52, который тоже был неоднократно модернизирован, Ту-95МС не являются старыми машинами, получившими доработки: поскольку бомбардировщики, выпущенные в 50-х и 60-х годах, не подходили для модернизации, СССР решил в 80-е годы вновь начать их производство, разъясняет автор статьи. По этой причине Ту-95МС — несмотря на свой «чуть ли не старомодный вид» по сравнению с B-52 — на самом деле являются гораздо более новыми самолётами, чем американские аналоги, констатирует он.

Именно поэтому Ту-95МС остаётся ключевым элементом воздушного компонента российской ядерной триады, и его самые новые версии были оснащены самыми новыми ракетами X-101, которые можно перенацеливать уже после того, как бомбардировщики совершили взлёт, подчёркивается в статье.

«Медведи» регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, также Тихого океана, перечисляет автор заметки. Кроме того, в последние месяцы Россия стала чаще отправлять бомбардировщики в район Берингова пролива — в марте Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что самолёты долгие часы оставались в небе над северными районами Тихого океана и Беринговым проливом, пишет журналист.

Командущий NORAD генерал ВВС США Глен ВанХерк объясняет расширение Россией своего военного присутствия в Арктическом регионе наблюдающимся сейчас обострением «конкурентной динамики между великими державами», в заключение отмечает автор.