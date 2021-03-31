N-TV: шесть эскадрилий за шесть часов — в НАТО встревожены всплеском воздушной активности России

НАТО зафиксировало аномально высокое число российских военных самолётов у своих границ, сообщает N-TV. За менее чем шесть часов было опознано шесть разных эскадрилий, в составе которых были стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95. В альянсе убеждены, что такие манёвры представляют угрозу для гражданской авиации.

Российские военные самолёты регулярно появляются у границ НАТО, но в начале этой недели альянс зафиксировал необычайно высокое их число, сообщает N-TV. За менее чем шесть часов во время отработки манёвров перехвата над Северной Атлантикой, Чёрным, Северным и Балтийским морями было опознано шесть разных эскадрилий, в которых находились стратегические бомбардировщики Ту-160, а также Ту-95.

В отработке манёвров перехвата участвовали пилоты из Норвегии, Великобритании, Бельгии, Турции, Румынии, Болгарии и Италии. Военные самолёты каждый год выполняют сотни операций с целью опознания российских самолётов и наблюдения за ними в международном воздушном пространстве. В ходе так называемых взлётов по тревоге пилоты на истребителях должны за несколько минут подняться в воздух для того, чтобы установить с самолётом визуальный контакт и понять, исходит ли от него угроза. В случае необходимости им разрешается применять силу.

За последние годы военные самолёты НАТО совершили больше 400 взлётов по тревоге. В 350 случаях речь шла об опознании российских самолётов и наблюдении за ними. По информации альянса, они не указывали своё положение и высоту, не предоставляли план полёта или же не выходили на связь с авиадиспетчером. Это представляет угрозу для гражданской авиации, отмечают в НАТО.