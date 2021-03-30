Экс-министр обороны Польши: США видят «имперские замашки» Москвы, а Берлин пока молчит

Россия полна имперских амбиций, она не забросила идею создания общего пространства от Владивостока до Лиссабона, напротив, она её постепенно продвигает вперёд, уверен бывший министр обороны Польши Ромуальд Шереметьев. В беседе с Polskie Radio он однако отмечает, что в этом Москве нужен союзник, и она нашла его в Европе в лице Германии.

На прошлой неделе в Брюсселе госсекретарь США Энтони Блинкен представил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу позицию правительства нового президента США Джо Байдена в плане сотрудничества Вашингтона с Североатлантическим альянсом. Он также подчеркнул, что российско-немецкий газопровод «Северный поток —2» может подорвать интересы Польши, Украины, а также других союзников США и НАТО, сообщает Polskie Radio.

Бывший министр обороны Польши Ромуальд Шереметьев в беседе с радиостанцией объяснил, что проблема, на которую обращают внимание США, напрямую связана с Германией и с центрами, укрепляющими или ослабляющих международную систему.





«Россия хочет создать свою новую имперскую позицию от Владивостока до Лиссабона. Однако, для создания такого общего пространства, Россия, будучи единичным субъектом, должна найти союзника. В одиночку она слишком слаба, поэтому она ищет партнёра в в лице Германии», — пояснил он.

Шереметьев разъяснил, что благодаря таким газовым проектам как «Северный поток—2», Россия в состоянии добиться со стороны Германии и тем самым Западной Европы решительной поддержки для воплощения в реальность своей идеи. «США осознают стремления России, вопрос, который здесь напрашивается, заключается в том, что на этот счёт думает сам Берлин», — подытожил бывший министр.