Экс-министр обороны Польши: США видят «имперские замашки» Москвы, а Берлин пока молчит
На прошлой неделе в Брюсселе госсекретарь США Энтони Блинкен представил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу позицию правительства нового президента США Джо Байдена в плане сотрудничества Вашингтона с Североатлантическим альянсом. Он также подчеркнул, что российско-немецкий газопровод «Северный поток —2» может подорвать интересы Польши, Украины, а также других союзников США и НАТО, сообщает Polskie Radio.
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