Главред: эксперт назвал три сценария развития отношений между Украиной и НАТО

Принятие стратегии военной безопасности Украины, в которой закрепляется её стремление к системе коллективной безопасности, не означает сиюминутную подачу заявки на вступление в НАТО, считает военный эксперт Олег Жданов. Как рассказал он в комментарии порталу «Главред», в связи с этим Украина может рассматривать в перспективе три варианта для развития: нахождение Украины в составе НАТО, поднятие темы союзничества с США вне рамок НАТО и создание нового военно-политического блока в партнёрстве с НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины, которая была принята Советом национальной безопасности и обороны. В документе закрепляется стремление Украины к системе коллективной безопасности. Сегодня существует одна такая система — НАТО, однако полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов заявил «Главреду», что принятие стратегии военной безопасности Украины не означает сиюминутную подачу заявки на вступление в НАТО.
«Это означает, что мы полностью переходим на их стандарты и вооружение и полностью отказываемся от российских», — отметил эксперт.
Жданов добавил, что в связи с этим Украина может рассматривать в перспективе три варианта для развития: нахождение Украины в составе НАТО, поднятие темы союзничества с США вне рамок НАТО и создание нового военно-политического блока в партнёрстве с НАТО.
Как напоминает издание, 6 марта 2020 года в офисе президента Украины заявили, что Киев хочет получить чёткий сигнал от США о членстве страны в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что коллективный блок безопасности не закрывает двери для Украины, однако Киеву следует выполнить ряд требований, чтобы присоединиться к альянсу.
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