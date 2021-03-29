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СТРАНА: украинцев предупредили о целой серии локдаунов

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинский иммунолог Вадим Аристов рассказал, что в связи с распространением коронавируса в стране будет ещё несколько локдаунов, и ближайший из них объявят с недели на неделю. Как пишет «СТРАНА», Аристов добавил, что к осени на Украине также ожидается новый всплеск заболеваемости, который спровоцирует введение ещё одного локдауна.
СТРАНА: украинцев предупредили о целой серии локдаунов
Reuters

На Украине, где в ближайшие две-три недели суточный прирост заражённых коронавирусом может увеличиться до 25 тысяч, будет ещё несколько локдаунов, и ближайший из них будет объявлен с недели на неделю. Как пишет «СТРАНА», об этом рассказал украинский иммунолог Вадим Аристов.

«С недели на неделю у нас будет общенациональный локдаун, далее ситуация немного стабилизируется, и, возможно, если его продержат больше трёх недель, она пойдет вниз. Только снимут локдаун  всё начнет идти в гору, но с повышением температуры, влажности нам будет немного легче», — сообщил Аристов. 

При этом, отметил Аристов, уже к осени на Украине ожидается новый всплеск заболеваемости, который спровоцирует введение ещё одного локдауна. 
 
«Далее осенью у нас будет сумасшедшая заболеваемость, и, скорее всего, новый локдаун, далее зимой. И очень важно, чтобы все поняли, что за месяц, как ждут многие бизнесмены, всё это не разрешится», — спрогнозировал иммунолог. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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