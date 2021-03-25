СТРАНА: на Украине третий день подряд фиксируют антирекорд по смертям от коронавируса

На Украине третий день подряд фиксируют антирекорд по смертям от коронавирусной инфекции. Как передаёт «СТРАНА», за сутки умерли 362 человека, а также было выявлено 14 174 новых случая заражений. Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день превысило отметку в полтора миллиона человек.

По состоянию на утро 25 марта, количество заражённых коронавирусом на Украине увеличилось на 16 669 человек. Как пишет «СТРАНА», накануне в стране было выявлено 14 174 новых случая заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днём, число официально выявленных заболевших выросло на 2495 человек. Умерли 362 человека, что также побило антирекорд, зафиксированный 24 марта, когда было выявлено 342 летальных случая.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 596 575 человек. Выздоровели за последние сутки 6748 человек, а с начала эпидемии — 1 283 020 человек.

Госпитализировано за сутки 4838 человек. Среди новых заражённых 786 детей и 446 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Одесской области (1235 человек), Житомирской области (1136), Хмельницкой области (989) и Львовской области (1032). В Киеве выявлено 1267 новых случаев.