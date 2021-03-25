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СТРАНА: на Украине третий день подряд фиксируют антирекорд по смертям от коронавируса

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На Украине третий день подряд фиксируют антирекорд по смертям от коронавирусной инфекции. Как передаёт «СТРАНА», за сутки умерли 362 человека, а также было выявлено 14 174 новых случая заражений. Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день превысило отметку в полтора миллиона человек.
СТРАНА: на Украине третий день подряд фиксируют антирекорд по смертям от коронавируса
Reuters

По состоянию на утро 25 марта, количество заражённых коронавирусом на Украине увеличилось на 16 669 человек. Как пишет «СТРАНА», накануне в стране было выявлено 14 174 новых случая заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днём, число официально выявленных заболевших выросло на 2495 человек. Умерли 362 человека, что также побило антирекорд, зафиксированный 24 марта, когда было выявлено 342 летальных случая.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 596 575 человек. Выздоровели за последние сутки 6748 человек, а с начала эпидемии — 1 283 020 человек.

Госпитализировано за сутки 4838 человек. Среди новых заражённых 786 детей и 446 медработников.
 
Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Одесской области (1235 человек), Житомирской области (1136), Хмельницкой области (989) и Львовской области (1032). В Киеве выявлено 1267 новых случаев.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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