СТРАНА: десятки тысяч медиков покинули Украину после массовых увольнений
С начала 2020 года более 66 тыс. украинских врачей и медицинских работников выехали с Украины. Как передаёт «СТРАНА», об этом говорится в ежегодном отчёте Центра Разумкова «Украина 2020—2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы».
«С начала 2020 года Украину покинули более 66 тысяч врачей и медицинских работников. Ещё более 5 тысяч врачей специализированного звена и почти 34 тысячи медработников, большинство из которых пенсионного и предпенсионного возраста, уволились», — говорится в отчёте.
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