СТРАНА: десятки тысяч медиков покинули Украину после массовых увольнений

Согласно результатам исследования, проведённого Центром Разумкова, с начала 2020 года более 66 тыс. медицинских работников покинули Украину. Как передаёт «СТРАНА», часть украинских медиков после увольнения начали искать работу в Польше, которая воспользовалась шансом и предоставила им рабочие места.

С начала 2020 года более 66 тыс. украинских врачей и медицинских работников выехали с Украины. Как передаёт «СТРАНА», об этом говорится в ежегодном отчёте Центра Разумкова «Украина 2020—2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы».

«С начала 2020 года Украину покинули более 66 тысяч врачей и медицинских работников. Ещё более 5 тысяч врачей специализированного звена и почти 34 тысячи медработников, большинство из которых пенсионного и предпенсионного возраста, уволились», — говорится в отчёте.

При этом, по данным Минздрава, по состоянию на 1 января на Украине не хватает 33 707 врачей и более 35 тыс. специалистов среднего медперсонала.

В то же время в стране продолжаются массовые увольнения медицинских работников, связанные с ликвидацией медицинских учреждений в рамках так называемой реформы Супрун. Почти треть уведомлённых об увольнении сегодня как раз медики.

Кроме того, с апреля 2020 года на Украине уволились более 5 тыс. врачей специализированных отраслей, при этом новых врачей было чуть более тысячи.

По словам специалистов, часть украинских врачей после увольнения начали искать работу в Польше, которая воспользовалась шансом и предоставила им рабочие места.

«В польское агентство по трудоустройству подали заявки около 2 тысяч врачей и 3 тысяч медицинских сестёр с Украины. Для привлечения этих специалистов Польша пошла на беспрецедентные шаги. Сенат принял «ковидный акт», соответствующую поправку в закон по борьбе с COVID-19, которым отменил обязательное подтверждение дипломов украинских и белорусских врачей», — отметили эксперты.

Этой же поправкой, отмечает издание, медикам, которые лечат больных коронавирусом, вдвое повысили зарплаты.