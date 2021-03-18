Вести: украинцы готовы поддержать Россию на Евровидении и отдают ей третье место

Согласно опросу читателей сайта издания «Вести», украинцы готовы поддержать Россию на Евровидении и отдают певице Manizha третье место. Первые две позиции голосования занимают представители Литвы и Швейцарии.

Согласно опросу читателей сайта «Вести», украинцы готовы поддержать Россию на Евровидении-2021. В этом году читатели поставили представительницу России певицу Manizha на третье место — она набрала 19,3% голосов, а это значит, что от Украины россиянке, скорее всего, уйдёт 8 баллов, что для общего зачёта очень неплохо.

На первом месте у украинских фанатов Евровидения сейчас находится литовская группа The Roop с песней Discoteque — у них 20,5% голосов, а на втором — швейцарский певец Gjon’s Tears с хитом Tout l’Univers — 19,7%.

«Единственное объяснение, почему украинцы собрались голосовать именно за этих исполнителей, — их песни больше всего понравились слушателям. Литовцы — модные и танцевальные, а швейцарец – мелодраматичен, и его песня своим настроением очень похожа на большинство украинских народных песен», — пишет издание.

Manizha же для украинских слушателей — тёмная лошадка: как сольный проект она существует три года, но яркого хита у неё не было. Получается, что украинцы, отдавшие сейчас голос этой певице, скорее всего, готовы отправить за неё смс по двум причинам: либо они автоматически всегда голосуют за Россию, либо им понравилась песня.

Аутсайдером опроса оказалась Болгария — за их певицу Викторию проголосовало меньше 1% опрошенных. Артисты из этой страны часто выступают слабо на Евровидении, и то, что Виктория пока на третьем месте у букмекеров, — редкость. Украина традиционно ставит болгарам низкие оценки. Даже в 2017 году, когда их певец показал лучший результат для этой страны и занял второе место, украинские телезрители поставили ему единицу, а эксперты — ноль.

Однако, продолжает издание, все перечисленные исполнители сейчас находятся выше украинской группы Go_A в рейтинге букмекеров. Она застряла на 18-м месте — и это означает, что в финал украинский коллектив проходит, но там шансов на победу мало.