Вести: украинцы готовы поддержать Россию на Евровидении и отдают ей третье место
Согласно опросу читателей сайта «Вести», украинцы готовы поддержать Россию на Евровидении-2021. В этом году читатели поставили представительницу России певицу Manizha на третье место — она набрала 19,3% голосов, а это значит, что от Украины россиянке, скорее всего, уйдёт 8 баллов, что для общего зачёта очень неплохо.
На первом месте у украинских фанатов Евровидения сейчас находится литовская группа The Roop с песней Discoteque — у них 20,5% голосов, а на втором — швейцарский певец Gjon’s Tears с хитом Tout l’Univers — 19,7%.
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