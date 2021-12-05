DT: Россия — это шторм, а Китай — изменение климата — в MI5 оценили угрозы Великобритании

Директор службы контрразведки Великобритании MI5 по противодействию враждебным государствам заявила, что Россия представляет «острую» угрозу для Великобритании, а Китай — «постоянную», сообщает The Daily Telegraph. При этом в связи с изменением характера угроз офицер призвала пересмотреть устаревший закон «О государственной тайне».

Директор британской службы контрразведки MI5 по противодействию враждебным государствам призвала пересмотреть закон «О государственной тайне», заявив, что он устарел на «ошеломляющие» 100 лет, пишет The Daily Telegraph.

В эксклюзивном интервью старший офицер разведки Директор К, чьё имя неизвестно даже изданию, заявила, что существующие британские законы не подходят для борьбы со «всё более разрушительной деятельностью», которую против Великобритании ведут враждебные государства, в частности Россия и Китай.

По словам Директора К, «злонамеренное вмешательство» варьируется от кражи интеллектуальной собственности (разработки вакцины производства AstraZeneca) до планов по убийству на британской территории (покушение на убийство бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля).

«На данный момент быть иностранным шпионом в Великобритании не противозаконно. И это ошеломляет», — заявила офицер, указав на то, что, хотя принятый в 1911 году закон «О государственной тайне» был заменён в 1989-м, некоторые части первоначального закона так и остались в силе по сей день.

Отмечается, что MI5 уже «изложила угрозу» парламенту, которому теперь предстоит найти «баланс» между тем, чтобы предоставить спецслужбам все необходимые инструменты, и тем, чтобы не наказывать информаторов и журналистов, которые проводят собственные расследования. В Министерстве внутренних дел Великобритании заявили, что рассматривают возможность обновления закона.

Отдельное внимание в рамках своего интервью The Daily Telegraph Директор К уделила угрозам, исходящим со стороны России и Китая. В частности, по её словам, Россия представляет «острую» угрозу для Великобритании, а Китай — «постоянную». Как пишет издание, офицер использовала популярную в кругах разведки аналогию: «Россия — это шторм, а Китай — изменение климата».

Так, по мнению Директора К, Китай «меняет мир, и это создаёт удивительные возможности и угрозы для Великобритании». Угроза, которую представляет Пекин, носит долгосрочный характер, сродни риску изменения климата.

В свою очередь, Москва ведёт себя весьма непредсказуемо, и от неё «веет то жаром, то холодом». Офицер контрразведки уверена, что в отличие от Китая Россия не так влиятельна и не проникла во все слои общества, однако, по её словам, «деятельность российского государства — не самой России — остаётся угрозой».

«Мы бы предпочли, чтобы Россия не выбирала такой способ взаимодействия с миром. В интересах России также поддерживать с миром позитивные отношения», — заявила Директор К, уточнив, что верит, что для этого не обязательно ждать, пока Владимир Путин по тем или иным причинам покинет пост президента.

«Для этого не обязательно, чтобы кто-то умер. Будь то Путин, или бывшие диссиденты, или кто-то ещё. Для этого нужно, чтобы мы ладили друг с другом и уважали друг друга», — добавила эксперт.

Как отмечает The Daily Telegraph, это первое в истории интервью сотрудника MI5 подобного уровня, не считая главы службы контрразведки Кена Маккаллама. Однако в MI5 решили «выйти из тени», так как рассчитывают, что британцы также сыграют свою роль в защите национальных интересов страны.

В частности, Директор К призвала граждан Великобритании быть начеку в связи с «повсеместностью угрозы». Она привела в пример угрозу экономического шпионажа. «Нам нужно, чтобы академические и промышленные круги понимали, что такое угрозы, и не были наивными по отношению к ним. Нам нужно помочь им понять, что существует угроза со стороны враждебных прямых иностранных экономических инвестиций, и помочь решить, что с ними делать», — приводит издание слова офицера.

При этом она подчеркнула, что зачастую речь идёт не о том, чтобы отказываться от инвестиций, а о том, чтобы «управлять ими», так как нельзя оставить Великобританию без иностранных вложений. Директор К предупредила, что тот факт, что Соединённое Королевство лидирует в таких новых областях, как искусственный интеллект, квантовая физика и машинное обучение, делает эти сферы основными целями враждебных государств.