Guardian: угрозы со стороны Китая и России становятся всё сильнее и изощрённее, предупреждает глава МИ5
Новый глава британской контрразведывательной службы МИ5 Кен Маккалум убеждён, что «шпионская угроза» для Великобритании, исходящая от Китая и России, продолжает усугубляться, тогда как со стороны «Исламского государства»* для Соединённого Королевства по-прежнему сохраняется угроза терроризма, сообщает The Guardian. По данным газеты, такие заявления Маккалум сделал во время своего первого публичного выступления с момента назначения на должность в апреле.
По словам главы МИ5, перед Лондоном стоят самые разные опасности «вплоть до заказных убийств, напоминанием о чём стало отравление Алексея Навального, а также посягательств на нашу экономику, академические исследования, инфраструктуру, и — как мы много говорили — угроз нашей демокартии». Маккалум прямо указал на «самые разные вызовы для национальной безопасности, исходящие от России, Китая, Ирана и других сторон», и добавил, что эти вызовы «усиливаются как в плане серьёзности, так и в плане изощрённости, притом что масштабы террористической угрозы сохраняются на том же уровне», пишет The Guardian.
Как отмечается в материале издания, в британском парламенте вот уже некоторое время говорят о том, что МИ5 должна сменить ориентиры и сосредоточиться на противодействии Китаю и России. Этим летом парламентский комитет по надзору за разведывательными агенствами и органами безопасности уже обвинил спецслужбы страны в том, что они недостаточно тщательно следит за «российской деятельностью» внутри Великобритании — а в июле Лондон уличил Москву в попытке похитить наработки в плане вакцины от коронавируса путём взлома электронных ресурсов ряда лабораторий в Соединённом Королевстве, Канаде и США. На этот счёт Маккалум подчеркнул в своём выступлении, что МИ5 готова дать отпор «попыткам украсть уникальную интеллектуальную собственность» или как-либо ещё «вмешаться в происходящие процессы». Глава контрразведывательной службы также сообщил, что Москва пыталась и распространять через соцсети слухи о недостаточной эффективности западных вакцин.
Говоря о шпионаже со стороны Китая, Маккалум напомнил о бывшем сотруднике службы МИ6 Фрейзере Кэмероне, которого обвиняли в продаже засекреченных данных китайским тайным агентам, и отметил, что КНР с некоторых пор развернула кампанию по «вмешательству во внутреннюю политику» Соеиднённого Королевства, говорится в материале The Guardian. Вместе с тем, чиновник предупредил, что Великобритания должна подходить к китайской угрозе с большой осторожностью, поскольку резкое похолодание отношений с Поднебесной грозит стране серьёзными экономическими последствиями. По его словам, британские власти должны инициировать «широкое обсуждение внутри правительственных органов и, что крайне важно, вне государственных структур, дабы прийти к грамотным решениям о том, как Великобритании взаимодействовать с Китаем с учётом потенциальных возможностей и рисков».
В течение последних 20 лет МИ5 посвящала львиную долю своих ресурсов борьбе с терроризмом — в частности, в последнем донесении службы сообщалось, что за минувшие четыре года она смогла предотвратить 27 террористических актов на территории Великобритании, восемь из которых планировали провести ультраправые группировки, говорится в материале The Guardian. По словам Маккалума, угроза ультраправого терроризма действительно растёт, и МИ5 особенно обеспокоена тем, что лозунги ультранационалистов привлекают молодёжь, поскольку это означает, что опасность будет в ближайшие годы сохраняться. Тем не менее, глава контрразведки заявил, что ультраправые движения — в отличие от исламистов — остаются разрозненными. «Единого, чёткого и масштабного движения пока нет, мы не видим того же, что наблюдали ранее на примере «Аль-Каиды»** и ИГ», — пояснил чиновник. Он, впрочем, признал, что в МИ5 не исключают возможности консолидации ультраправых и пристально следят за ситуацией.
Как пишет The Guardian, в своей речи глава МИ5 также поведал, что в связи с подъёмом движения Black Lives Matter руководство службы провело «очень обстоятельные беседы» с сотрудниками, в ходе которых были выявлены проявления «откровенного расизма» внутри организации. В связи с этим Маккалум пообещал, что ведомство предпримет дополнительные шаги для повышения этнического и расового многообразия в своих рядах посредством набора представителей этнических меньшинств на должности аналитиков, кураторов и других ключевых сотрудников. По данным The Guardian, в настоящий момент доля этнических и расовых меньшинств в МИ5 составляет около 10%, хотя в населении Великобритании в целом она, согласно последней переписи, достигает 14%.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
Ссылки по теме
-
Telegraph: британским агентам разведки собираются выдать лицензию на убийство
-
Times: своего реального Джеймса Бонда Британия отправляла шпионить за коммунистической Польшей
-
Independent: Тони Блэр призвал расследовать «вмешательство» России в голосование по брекситу
-
The Times: отчёт о «вмешательстве России» побудил Великобританию ужесточить «антишпионские» законы