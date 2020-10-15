Guardian: угрозы со стороны Китая и России становятся всё сильнее и изощрённее, предупреждает глава МИ5

Китай и Россия представляют всё более «серьзёную и изощрённую» угрозу для Великобритании в плане шпионажа, заявил в своём первом публичном выступлении новый глава британского контрразведывательного агентства МИ5 Кен Маккалум. Как пишет The Guardian, Маккалум пообещал, что МИ5 готова отражать внешние посягательства, однако предупредил, что в отношениях с Пекином Лондону нужно вести себя крайне осторожно, поскольку резкое охлаждение может обернуться проблемами для экономики.

Новый глава британской контрразведывательной службы МИ5 Кен Маккалум убеждён, что «шпионская угроза» для Великобритании, исходящая от Китая и России, продолжает усугубляться, тогда как со стороны «Исламского государства»* для Соединённого Королевства по-прежнему сохраняется угроза терроризма, сообщает The Guardian. По данным газеты, такие заявления Маккалум сделал во время своего первого публичного выступления с момента назначения на должность в апреле.

По словам главы МИ5, перед Лондоном стоят самые разные опасности «вплоть до заказных убийств, напоминанием о чём стало отравление Алексея Навального, а также посягательств на нашу экономику, академические исследования, инфраструктуру, и — как мы много говорили — угроз нашей демокартии». Маккалум прямо указал на «самые разные вызовы для национальной безопасности, исходящие от России, Китая, Ирана и других сторон», и добавил, что эти вызовы «усиливаются как в плане серьёзности, так и в плане изощрённости, притом что масштабы террористической угрозы сохраняются на том же уровне», пишет The Guardian.

Как отмечается в материале издания, в британском парламенте вот уже некоторое время говорят о том, что МИ5 должна сменить ориентиры и сосредоточиться на противодействии Китаю и России. Этим летом парламентский комитет по надзору за разведывательными агенствами и органами безопасности уже обвинил спецслужбы страны в том, что они недостаточно тщательно следит за «российской деятельностью» внутри Великобритании — а в июле Лондон уличил Москву в попытке похитить наработки в плане вакцины от коронавируса путём взлома электронных ресурсов ряда лабораторий в Соединённом Королевстве, Канаде и США. На этот счёт Маккалум подчеркнул в своём выступлении, что МИ5 готова дать отпор «попыткам украсть уникальную интеллектуальную собственность» или как-либо ещё «вмешаться в происходящие процессы». Глава контрразведывательной службы также сообщил, что Москва пыталась и распространять через соцсети слухи о недостаточной эффективности западных вакцин.

Говоря о шпионаже со стороны Китая, Маккалум напомнил о бывшем сотруднике службы МИ6 Фрейзере Кэмероне, которого обвиняли в продаже засекреченных данных китайским тайным агентам, и отметил, что КНР с некоторых пор развернула кампанию по «вмешательству во внутреннюю политику» Соеиднённого Королевства, говорится в материале The Guardian. Вместе с тем, чиновник предупредил, что Великобритания должна подходить к китайской угрозе с большой осторожностью, поскольку резкое похолодание отношений с Поднебесной грозит стране серьёзными экономическими последствиями. По его словам, британские власти должны инициировать «широкое обсуждение внутри правительственных органов и, что крайне важно, вне государственных структур, дабы прийти к грамотным решениям о том, как Великобритании взаимодействовать с Китаем с учётом потенциальных возможностей и рисков».

В течение последних 20 лет МИ5 посвящала львиную долю своих ресурсов борьбе с терроризмом — в частности, в последнем донесении службы сообщалось, что за минувшие четыре года она смогла предотвратить 27 террористических актов на территории Великобритании, восемь из которых планировали провести ультраправые группировки, говорится в материале The Guardian. По словам Маккалума, угроза ультраправого терроризма действительно растёт, и МИ5 особенно обеспокоена тем, что лозунги ультранационалистов привлекают молодёжь, поскольку это означает, что опасность будет в ближайшие годы сохраняться. Тем не менее, глава контрразведки заявил, что ультраправые движения — в отличие от исламистов — остаются разрозненными. «Единого, чёткого и масштабного движения пока нет, мы не видим того же, что наблюдали ранее на примере «Аль-Каиды»** и ИГ», — пояснил чиновник. Он, впрочем, признал, что в МИ5 не исключают возможности консолидации ультраправых и пристально следят за ситуацией.

Как пишет The Guardian, в своей речи глава МИ5 также поведал, что в связи с подъёмом движения Black Lives Matter руководство службы провело «очень обстоятельные беседы» с сотрудниками, в ходе которых были выявлены проявления «откровенного расизма» внутри организации. В связи с этим Маккалум пообещал, что ведомство предпримет дополнительные шаги для повышения этнического и расового многообразия в своих рядах посредством набора представителей этнических меньшинств на должности аналитиков, кураторов и других ключевых сотрудников. По данным The Guardian, в настоящий момент доля этнических и расовых меньшинств в МИ5 составляет около 10%, хотя в населении Великобритании в целом она, согласно последней переписи, достигает 14%.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.