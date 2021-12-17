Das Erste: лидеры стран ЕС готовы послать ясный сигнал России

Ситуация вокруг Украины является одной из важнейших тем саммита стран ЕС, пишет Das Erste. Издание отмечает, что все участники саммита сходятся на необходимости послать «ясный сигнал» России, заключающийся в том, что агрессия против Украины будет иметь самые серьёзные последствия в виде жёстких экономических санкций.

Одной из важнейших тем саммита ЕС в Брюсселе является ситуация вокруг Украины, пишет Das Erste. «Сегодня мы ещё раз подчеркнём, что нерушимость границ является одной из важнейших основ мира в Европе, и мы сделаем всё для того, чтобы границы оставались нерушимыми», — приводит издание слова нового канцлера ФРГ Олафа Шольца, к которому на саммите приковано особое внимание.

По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, ситуация на украинской границе является самой опасной в регионе, с момента окончания холодной войны. Науседа призвал ЕС к тому, чтобы сделать всё для предотвращения худшего сценария — вторжения России на Украину. Премьер Латвии Кришьянис Каринс заявил, что не верит в то, что Москва чувствует угрозу со стороны НАТО и Украины: по мнению политика, Россия опасается, что «демократия из Украины перейдёт в Россию».

Как отмечает Das Erste, все участники саммита сходятся в том, чтобы послать России ясный сигнал, заключающийся в том, что военная агрессия будет иметь значительные последствия. Речь идёт о жёстких экономических санкциях, а также о возможном отключении России от мирового финансового рынка. Представители восточноевропейских стран также настаивают на том, чтобы в чрезвычайном случае возможной опцией был отказ от «Северного потока — 2». По словам Кришьяниса Каринса, новый газопровод не жизненно важен для энергообеспечения Европы. При этом другие страны, такие как Австрия и Финляндия, считают, что не нужно смешивать кризис на Украине и вопросы газового обеспечения.