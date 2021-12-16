«В этой русской рулетке у Путина преимущество» — Le Figaro о противостоянии России и Запада из-за Украины

Владимир Путин полон решимости остановить продвижение НАТО к границам России и не остановится в этой цели даже перед войной с Украиной, уверен заместитель главного редактора Le Figaro Филип Желье. По словам журналиста, Украина хоть и не входит в альянс, однако систематически получает от него оружие и поддержку. Всё это напоминает игру в русскую рулетку между Россией и Западом, однако у Путина в этой игре преимущество, поскольку он намерен идти до конца, отмечает автор статьи.

«Владимир Путин полон решимости остановить расширение НАТО у границ России», — пишет в редакционной статье заместитель главного редактора Le Figaro Филип Желье. Если для этого требуется начать войну, президент России показывает себя готовым к новому конфликту с Украиной, полагает журналист, отмечая, что российские силы готовились к этому в течение нескольких недель, стягивая танки, артиллерию и до 175 тыс. человек к четырём участкам фронта в районе Донбасса. Западные разведслужбы получают сигналы, предупреждающие о крупномасштабной наземной операции, которая возможна уже в следующем месяце. Однако один элемент от них по-прежнему ускользает и остаётся тайной, разгадка которой кроется в уме российского президента: «принял ли он уже решение или ещё есть время, чтобы заставить его передумать?», отмечает автор статьи.

«В опасной игре в русскую рулетку царь начинает с преимуществом перед Янки», — пишет Желье. Как напоминает журналист, во время переговоров с главой Кремля на прошлой неделе Джо Байден преждевременно «открыл карты». Он не согласился с намеченными Россией «красными линиями», поскольку уступить им значило бы предоставить России право вето на решения НАТО, но и не допустил возможности втянуть США в непосредственный конфликт, заявив, что ответ будет «экономическим». Речь идёт о «беспрецедентных» санкциях, несмотря на то что режим уже находится под санкциями. «И заставило ли «атомное» оружие исключения из международной банковской системы, которым грозили в этот раз, Иран и Северную Корею, уже подвергшихся ему, изменить своё поведение?» — замечает обозреватель.

Украина не является одинаковым приоритетом для России, ЕС и США, уверен автор. Готовый делать большие, чем его оппоненты, ставки Путин хочет закрепить в договоре «гарантии безопасности» для своей страны, утверждая, что слово, данное Западом в конце холодной войны, не было сдержано. Хотя Украина не является частью НАТО, она тем не менее стала «авианосцем» альянса на подступах к российскому пространству, получая западное оружие и поддержку пропорционально угрозам Кремля по отношению к ней. «Этот порочный круг может привести к войне, если Путин убедит себя, что это последний патрон в его барабане, способный заставить Запад отступить», — прогнозирует Желье. Может ли обещание «огромных стратегических последствий» удержать его от этого, задаётся вопросом журналист.