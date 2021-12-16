American Thinker: если бы Россия «завоевала» Европу, стало бы только лучше

Известный американский политолог и политический обозреватель Селвин Дьюк задумался над вопросом: если Москва вторгнется в Западную Европу, чего многие сейчас так опасаются, будет ли это так плохо? В статье для American Thinker он приходит к выводу, что мир не много потеряет, если «русский медведь» захватит Европу и навяжет побеждённым свои социальные нормы.

Беспокоиться сегодня по поводу российского вторжения в Европу — это то же самое, что опасаться, как бы потоки денег от Билла Гейтса не затопили ваши банковские счета, считает известный американский политолог и политический обозреватель Селвин Дьюк. Однако, как пишет он в статье для American Thinker, стоит задуматься, а так ли много потеряет мир, если «русский медведь» захватит Европу и навяжет побеждённым свои социальные нормы?

Как отмечает автор статьи, экс-канцлер Германии Ангела Меркель открыла шлюзы для исламской миграции в Европу, на деле показав, почему покойный ливийский лидер Муаммар Каддафи однажды сказал, что джихадистские террористы вообще-то и не нужны, потому что более 50 млн мусульман в Европе превратят её в исламский континент за два поколения.

Шведский политик Мона Салин ещё в 2001 году заявляла, что «шведы должны быть интегрированы в новую Швецию — старая Швеция никогда не вернётся». Президент Франции Эммануэль Макрон фактически отстаивает идею создания «ЕврАфрики», то есть заполнения европейского континента 150—200 млн африканцев в течение следующих нескольких десятилетий. А французский интеллектуал Кристиан де Молинер в 2017 году предложил по существу разделить Францию путём создания полуавтономного, квазишариатского государства внутри страны во избежание гражданской войны с мусульманами.

Россия в свою очередь, пишет Селвин Дьюк, превозносит здоровый национализм. В то время как Западная Европа наводнена «кашей» мультикультурализма, Москва опубликовала документ 2014 года, в котором говорится, что Россия отвергает «такие принципы, как мультикультурализм и толерантность», и «проекты, навязывающие обществу чуждые ценности».

Как отмечает Дьюк, это касается и «так называемых однополых браков, которые уже поставлены в Европе на конвейер регистрации, и активистов, «поощряющих ничего не понимающих детей принять свою «идентичность» с искусственным сексуальным статусом и стать трансгендерами».

«Здесь дело даже не только в том, что гомосексуальные союзы любого рода в России запрещены и что настоящий брак (то есть брак мужчины с женщиной) был освящён в прошлом году в конституции страны. Москва также запретила пропаганду гомосексуализма, а Путин возносит хвалу семье как ячейке общества. Совсем недавно он выступил против исключения из использования терминов «мать», «отец» и «семья», критиковал отрицание «различия между полами» и категорий «мужчины и женщины» и сказал, что пропаганда трансгендерства среди молодёжи граничит с «преступлением против человечности». Теперь подумайте, почему наши левые хотят «выключить» Россию?» — пишет автор American Thinker.

Он отмечает, что в 2019 году Путин правильно заявил, что либерализм становится «устаревшим». И сейчас, пишет Дьюк, именно моральное устаревание является сутью Запада.

«Раньше, когда Россия была СССР и наши левые любили его, мы называли Советы безбожными, а они называли нас декадентами. Теперь мы и безбожники, и декаденты», — констатирует Селвин Дьюк.

Он отмечает, что ничего из этого не означает, что он доверяет Путину, однако российский лидер знает, что та политическая корректность, которую он осуждает, уничтожит Запад.

«Если даже Владимир Путин или какой-нибудь российский лидер ближайшего будущего полностью рехнётся, сойдёт с ума от бонапартизма и решит вторгнуться в Западную Европу, то почему сыновья Америки должны проливать кровь из-за этого, не говоря уже о том, чтобы делать это из-за Украины? Если бы даже при таком причудливом сценарии современный царь добился бы успеха и навязал российские социальные нормы побеждённым, что от этого потеряло бы человечество? Гей-парады «гордости» с марширующими почти голыми мужиками? Аресты священнослужителей за проповедь Библии? Игнорирование массового изнасилования мусульманскими бандами 1400 16-летних девочек только из-за страха властей, что их назовут «расистами»? Если это действительно убедительная причина, то я в отношении неё пас», — заключает автор American Thinker.