До Днепра за 3 дня: National Interest описал ударные возможности российской армии

Если Россия вторгнется на Украину, она сможет дойти до Днепра за 3—4 дня, и ни украинская армия, ни даже американские войска в Европе не смогут ей помешать, считают эксперты The National Interest. Однако есть и хорошая новость: Путин почти наверняка понимает, что атака закончится полным разрывом отношений с Западом, а незанятые части Западной Украины в долгосрочной перспективе станут базой НАТО. Поэтому сомнительно, чтобы российский президент нашёл эту идею привлекательной.

Мысль, что в противостоянии с Россией США находятся в невыгодном положении, большинству американцев покажется надуманной. ВВП США во много раз больше российского, американские вооружённые силы больше и намного мощнее, наступательный кибернетический потенциал не имеет себе равных, и страну поддерживают большинство союзников и военных партнёров в Европе и во всём мире. Однако, как пишет The National Interest, на практике способность применять силу в конкретных обстоятельствах гораздо важнее совокупной национальной мощи. Поэтому в возможном противостоянии на Украине успех будет именно за Москвой, причём придёт он довольно быстро.

Как отмечают авторы материала, если Россия решит вторгнуться, вероятная российская кампания попытается превратить территорию на юго-востоке Украины в продолжение самой России. Поскольку битва будет происходить в непосредственной близости от России, командиры с обеих сторон будут хорошо знакомы с местностью, на которой предстоит сражаться.

Российские манёвренные подразделения насчитывают примерно 100 батальонных тактических групп. Это усиленные бронетанковые и мотопехотные батальоны численностью от 750 до 1000 солдат плюс артиллерия, сапёры и элементы поддержки. Подавляющее большинство этих сил размещено на юге России и может нанести удар на запад через границу с Украиной по нескольким направлениям одновременно с оперативными целями к югу от Киева вдоль Днепра. Примерно 12 БТГ двинутся на запад вдоль побережья Чёрного моря в сторону Одессы, захват которой лишит Украину выхода к морю.

Наземные манёвренные силы будут действовать совместно с плотно организованными элементами разведки, связанными с мощными ударными формированиями. Общая сила может насчитывать до 100 батарей реактивной артиллерии, включая такие системы, как БМ-30 «Смерч», который считается высококлассным неядерным оружием массового уничтожения. Кроме того, украинские аэродромы, оперативный штаб и материально-техническая инфраструктура будут атакованы мобильными ракетными комплексами «Искандер». Эта высокоточная тактическая баллистическая ракета дальностью до 480 км с неядерными боеголовками несёт осколочно-фугасный заряд, пробивной суббоеприпас и взрывчатые топливно-воздушные вещества.

Защищать российские ударные и манёвренные соединения от украинских воздушных и ракетных атак на всех уровнях будет интегрированная противовоздушная оборона из систем С-400 и С-500. Поэтому любая пилотируемая или беспилотная, низколетящая, дозвуковая платформа Украины или НАТО, будь то обычный вертолёт, турбовинтовой самолёт или конвертоплан, окажется крайне уязвима для обнаружения, поражения и уничтожения.

В этих условиях авторы материала предполагают, что российские сухопутные войска достигнут своих оперативных целей на реке Днепр всего за 72—96 часов. Способность Киева противостоять этой кампании весьма сомнительна. Украина значительно уступает российским военным по численности и вооружению, поэтому ей нужно будет стараться удержать как можно большую территорию к востоку от Днепра и затормозить российское наступление в надежде, что его импульс замедлится, и тем самым выиграть время для массированного международного давления на Москву.

Как отмечают авторы материала, возможность прямого военного вмешательства в случае вторжения на Украину администрация Байдена не рассматривает. И это правильное решение, поскольку у США в Европе всего три боевые бригады, и две из них слабо вооружены устаревшей техникой, поэтому противостоять России они не смогут. Конечно, Америка могла бы использовать на Украине передовые боевые самолёты, однако они столкнутся с передовыми российскими системами ПВО и огромными возможностями по радиоэлектронному подавлению. Поэтому превосходство США в воздухе — стержень американских военных операций против меньших держав после окончания холодной войны — не будет обеспечено на Украине.

Однако, заключают авторы The National Interest, хорошая же новость заключается в том, что Путин почти наверняка понимает, что вторжение на Украину закончится полным разрывом отношений с Западом, в результате чего Россия сделается младшим партнёром Китая и впадёт в зависимость. Более того, российский президент наверняка понимает, что российские войска столкнутся с партизанским сопротивлением на украинской территории, а незанятые части Западной Украины в долгосрочной перспективе станут базой для сил США и НАТО.

«Сомнительно, чтобы он находил эти перспективы привлекательными. Владимир Путин наверняка предпочёл бы иной способ подорвать союз США с Украиной, если Байден сочтёт, что торг здесь уместен. Но если Вашингтон откажется признавать российскую «красную линию», то Путин вполне будет готов к борьбе, — и США мало что могут сделать, чтобы его остановить», — заключают авторы статьи.