Корреспондент: в Киеве проверят сирены и бомбоубежища в рамках подготовки к «российскому вторжению»

Власти Киева инициировали проверку бомбоубежищ и проведение учений с оповещением населения при помощи сирен. Как пишет «Корреспондент», так украинская столица планирует подготовиться к вероятному вторжению российских войск на Украину.

В рамках подготовки к вероятному вторжению российских войск на Украину власти Киева инициировали проверку столичных бомбоубежищ и проведение учений с оповещением населения. Как передаёт «Корреспондент», об этом сообщил замглавы киевской администрации по муниципальной безопасности Андрей Крищенко.

«Начнём с бомбоубежищ. Это старые, ещё советские конструкции, которые преимущественно были на крупных предприятиях. Там есть инфраструктура, они хорошо укреплены и рассчитаны на большое количество людей», — отметил чиновник.

Также, по его словам, проверить предстоит свыше 4 тыс. объектов двойного назначения: подвалы, подземные паркинги, подвальные магазины и прочее.

Крищенко анонсировал, что в ближайшее время с жителями города будет проведена разъяснительная работа, а через несколько недель пройдут учения с сиреной.

«Со следующей недели начнём информационную кампанию, чтобы люди не пугались, когда их услышат. А через несколько недель уже будем включать сирены и будем проводить учения, чтобы люди без паники понимали, что делать», — уточнил он.