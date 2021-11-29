24 канал: в Киеве вандал пытался разгромить ханукию под аплодисменты очевидцев

В Киеве неизвестный пытался повалить ханукию, которую устанавливали к одному из важнейших еврейских праздников Хануки. Как передаёт «Телеканал новин 24», в Объединённой еврейской общине Украины рассказали, что очевидцы аплодировали вандалу, которого вскоре задержали сотрудники муниципальной охраны.

В Киеве на площади Независимости начали устанавливать ханукию к одному из важнейших еврейских праздников Хануки, однако нашёлся вандал, который решил помешать данному процессу. Как передаёт «Телеканал новин 24», злоумышленника остановили работники муниципальной охраны.

Объединённая еврейская община Украины опубликовала видео с места инцидента, на котором видно и слышно, что на фоне нападения вандала звучали аплодисменты, а сам нападавший заявил: «А не надо было ставить».

В общине заявили, что обратятся в полицию с требованием возбудить по факту нападения на ханукию уголовное производство. Там также сообщили, что заметили во время и на месте нападения мужчину, который повалил ханукию в одном из районов Киева в 2020 году и якобы до сих пор за это не наказан по закону.