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24 канал: в Киеве вандал пытался разгромить ханукию под аплодисменты очевидцев

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Киеве неизвестный пытался повалить ханукию, которую устанавливали к одному из важнейших еврейских праздников Хануки. Как передаёт «Телеканал новин 24», в Объединённой еврейской общине Украины рассказали, что очевидцы аплодировали вандалу, которого вскоре задержали сотрудники муниципальной охраны.
24 канал: в Киеве вандал пытался разгромить ханукию под аплодисменты очевидцев
Reuters

В Киеве на площади Независимости начали устанавливать ханукию к одному из важнейших еврейских праздников Хануки, однако нашёлся вандал, который решил помешать данному процессу. Как передаёт «Телеканал новин 24», злоумышленника остановили работники муниципальной охраны.

Объединённая еврейская община Украины опубликовала видео с места инцидента, на котором видно и слышно, что на фоне нападения вандала звучали аплодисменты, а сам нападавший заявил: «А не надо было ставить».

В общине заявили, что обратятся в полицию с требованием возбудить по факту нападения на ханукию уголовное производство. Там также сообщили, что заметили во время и на месте нападения мужчину, который повалил ханукию в одном из районов Киева в 2020 году и якобы до сих пор за это не наказан по закону.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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