Valeurs actuelles: почти половина французских противников санитарных пропусков не возражают против антисемитских плакатов на демонстрациях

По данным недавнего опроса, 47% сторонников движения против использования санитарных пропусков во Франции заявили, что не шокированы появляющейся на акциях протеста антисемитской символикой, сообщает Valeurs actuelles. В целом 27% французов считают подобные символы проявлением свободы слова, передаёт журнал. Тем временем, часть демонстрантов продолжает выходить на митинги с жёлтыми звёздами на груди и сравнивать действия властей с нацизмом, отмечает издание.

Согласно данным Министерства внутренних дел Франции, в протестах против введения санитарных пропусков в субботу 14 августа приняли участие 214 845 человек, и в очередной раз на этих акциях некоторые демонстранты размахивали антисемитской символикой, сообщает Valeurs actuelles.

При этом, согласно опросу Французского института общественного мнения, опубликованному 15 августа, 47% сторонников протестного движения заявляют, что не шокированы антисемитскими надписями. В целом по стране ту же реакцию продемонстрировали 27% французов, считающих использование этих символов проявлением свободы слова и демонстраций. В то же время 73% жителей страны сочли антисемитские отсылки разжиганием ненависти, передаёт издание.

Тем временем, некоторые демонстранты продолжают выходить на шествия с жёлтой звездой на груди — символом преследования евреев во время Второй мировой войны — или употреблять выражение «нацистский пропуск», отмечает журнал.

В субботу префект полиции Дидье Лалльман сообщил правоохранительным органам об антисемитских плакатах, появившихся на одной из парижских демонстраций. По сообщениям СМИ, в это воскресенье прокуратура Парижа начала расследование по делу о «публичном подстрекательстве к ненависти или насилию в отношении какого-либо лица или группы лиц по причине их происхождения или принадлежности к определенной этнической группе, нации, расе или религии». Как передаёт издание, следствие было поручено бригаде по борьбе с преступлениями против личности.