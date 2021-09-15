Times: в Нидерландах начали расследование «нацистского» протеста против коронавирусных ограничений

Голландская прокуратура начала расследование протеста, в ходе которого десятки человек вышли на улицы города Урк в форме СС, передаёт The Times. Как отмечает издание, участники акции против коронавирусных ограничений поспешили извиниться, подчеркнув, что не придерживаются антисемитских взглядов и не поддерживают нацистский режим.

В голландском городе Урк противники коронавирусных ограничений извинились после акции протеста, в ходе которой люди в форме СС «символически казнили» человека в полосатом тюремном костюме с номером и звездой Давида, сообщает The Times.

Как напоминает издание, в социальных сетях внимание пользователей привлекли изображения, на которых молодой человек в полосатом костюме, который напоминает униформу узников концентрационных лагерей, стоит на коленях, а другой участник акции в нацистской униформе направляет ему в затылок муляж винтовки. На других кадрах видно, как около десятка протестующих в форме СС разыгрывают действия по обеспечению соблюдения ограничительных мер, введённых для сдерживания распространения коронавируса, в том числе комендантского часа.

Городские власти назвали выходку ужасной, подчеркнув, что протестующие «явно перешли черту». «Мы понимаем, что эти молодые люди хотят высказать своё мнение о влиянии действующих и будущих мер по борьбе с коронавирусом. Однако мы не понимаем то, каким образом они это делают. Не только муниципалитет Урка, но и вся община совершенно не одобряет подобный способ протеста», — заявил мэр города Сис ван ден Бос.

Прокуратура начала расследование на предмет нарушения закона участниками костюмированного протеста, которые поспешили принести извинения за неуместную выходку. «Мы совершенно не собирались пробуждать воспоминания о Второй мировой войне. Мы хотим подчеркнуть, что абсолютно не придерживаемся антисемитских взглядов, не настроены против евреев и не поддерживаем немецкий режим. Приносим наши искренние извинения», — отметили участники акции в письме к местным властям.

Несмотря на то что действие комендантского часа уже было приостановлено, молодёжь в Нидерландах по-прежнему возмущена ограничениями, в том числе закрытием ночных клубов и баров в полночь. Так, в минувшие выходные десятки тысяч протестующих по всей стране вышли на улицы с требованием отменить все ограничения. Акции протеста, в том числе костюмированная, также прошли и в Урке.

Как напоминает The Times, ранее в этом году, после введения комендантского часа, в Урке и в других городах Нидерландов акции протеста и вовсе переросли в беспорядки.

В январе в результате поджога был уничтожен центр тестирования на коронавирус, а в марте журналисты подверглись нападению со стороны прихожан, которые пришли в церковь вопреки запрету на проведение служб. Кроме того, в Урке самый низкий уровень вакцинации в Нидерландах — вторую дозу препарата от COVID-19 получили всего 23% жителей города.