SRF: неизвестные осквернили стены Освенцима антисемитскими лозунгами

Среди памятных сооружений лагеря смерти Освенцим — Биркенау в Польше на девяти бывших бараках, где содержали заключённых, обнаружены нанесённые краской из баллончика антисемитские лозунги, сообщает швейцарский телеканал SRF.

Руководство мемориального комплекса написало в Twitter об отвратительном инциденте и нападении на символ одной из крупнейших трагедий в истории человечества.

Statement concerning the vandalism that took place on October 5 at the Auschwitz II-Birkenau site. pic.twitter.com/bsNepIRCcL

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) October 5, 2021