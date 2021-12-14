«Вести» выяснили, почему Запад передумал поставлять Украине оружие

Германия блокировала закупку Киевом вооружения по линии НАТО, а ранее администрация Байдена отложила на неопределённый срок предоставление Украине военной помощи. Как пишут «Вести», эксперты полагают, что таким образом Запад решил сместить фокус внимания на другие проблемы: Германия — на внутренние, а США — на внешние в виде давнего врага Китая.

В то время как Папа Римский на площади Святого Петра призывал к решению конфликта в Донбассе диалогом, Германия блокировала закупку Украиной вооружения, которое должно было оказаться на Украине по линии НАТО. Незадолго до этого отказ в поставках Киев получил и от США — источники в Белом доме говорят, что администрация Байдена отложила на неопределённый срок предоставление Украине военной помощи, о которой говорили ранее. На фоне недавнего заявления американского лидера об отказе отправлять военных в случае полномасштабного вторжения подобные заявления выглядят слегка угрожающе. Это может означать, что Запад решил сместить фокус внимания на другие проблемы: Германия — на внутренние, а США — на внешние в виде давнего врага Китая. «Вести» выяснили, почему Украине не хотят отправлять оружие, что это значит для страны и чего ждать дальше.

Как отмечает издание, о том, что Германия блокирует поставки оружия по линии НАТО, сообщил министр обороны Алексей Резников. По его словам, Берлин ещё в прошлом месяце наложил вето на закупку противотанковых винтовок, противоснайперских систем и оружия для противодействия дронам. Он считает, что это несправедливо по отношению к Украине, потому что Германия до сих пор строит газопровод «Северный поток — 2».

Это подтвердил и посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он отметил, что блокировка поставок очень показательна и демонстрирует общее отношение и подходы руководства Германии. По словам посла, официального объяснения, почему Берлин решил ветировать поставку по линии НАТО, не последовало. При этом неформально они передавали сигналы, что «подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии разграничения, привести к более масштабным столкновениям».

При этом эксперты отмечают, что Германия начиная с 2014 года отказывалась помогать Украине вооружением.

«Германия себя позиционирует как один из посредников отношений между Украиной и Россией, член нормандского формата — они считают, что поставка любого вооружения будет неконструктивным ходом, будет подрывать немецкую переговорную роль», — говорит политолог Руслан Бортник.

Впрочем, теперь действия Германии также вписываются и в повестку налаживания отношений с Россией на фоне запуска «Северного потока — 2». Примечательно также, что примерно в это время немецкие чиновники почти ультимативно требовали от Украины имплементировать так называемую формулу Штайнмайера, которую настойчиво просят внедрить и Европа, и Россия.

При этом, по словам Мельника, с новым канцлером Олафом Шольцем политика по поводу поставок вооружения меняться не будет.

«Думаю, было бы слишком оптимистично ожидать, что у кабинета канцлера Олафа Шольца будет какой-то другой курс. Я очень хотел бы ошибаться, но боюсь, что эта железобетонная позиция, с моральной точки зрения, не выдерживающая критики, будет сохранена», — говорил посол.

Эту мысль подтверждают и эксперты.

«Если отношения между Германией и Россией обострятся, если появятся новые политические разногласия, а такой сценарий можно себе представить, Германия и дальше будет воздерживаться от любых поставок и помощи», — говорит Бортник.

Впрочем, Резников заявил, что не отчаивается и вообще смотрит на ситуацию с оптимизмом — Украина будет договариваться с другими союзниками на двусторонней основе. В частности, Киев планирует обратиться к США, Великобритании, Литве и Франции.

Правда, говорят эксперты, это шаткая позиция. Та же Франция участвует в переговорном процессе, как и Германия, а у французского лидера Эммануэля Макрона на носу выборы — конфликт или напряжение с Россией ему не нужны. США тоже успели показать свою позицию по этому вопросу. Недавно американское издание NBC со ссылкой на информированные источники сообщило, что администрация президента Джо Байдена отложила предоставление Украине пакета военной помощи, который был подготовлен заранее.

О выделении этого пакета помощи объявить официально должны были на прошлой неделе, но Белый дом решил отложить окончательное решение. В NBC указывают, что это связано со стремлением администрации «дать больше времени дипломатическим усилиям по разрядке напряжённости» в ситуации на украинско-российской границе и сообщениями о якобы готовящемся вторжении России на Украину.

Примечательно, что положительный ответ на этот запрос Киев получил около месяца назад, поэтому сейчас украинское правительство озадачено и не понимает, почему помощь не поступила, как это ожидалось.

Эксперты говорят, что в США решили пойти на попятную после переговоров Джо Байдена с Владимиром Путиным. Есть несколько версий, почему сделку решили приостановить.

Во-первых, по словам журналистов издания, эта партия помощи рассматривается Белым домом как инструмент давления на Москву и будет поставлена в случае, если Россия предпримет военные действия против Украины. К слову, на днях замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который занимается вопросом Донбасса, планирует встретиться в Москве с помощником госсекретаря США Карен Донфрид. Впрочем, журналисты пишут, что пока США не хотят вызывать раздражение и провоцировать Москву «бряцанием оружия».

Во-вторых, у США есть много своих забот. По словам экспертов, в США боятся возможных провокаций с обеих сторон, в том числе и со стороны Киева. К слову, посол Андрей Мельник говорил, что в Германии тоже переживают по этому вопросу. Он заявил, что посольство будет убеждать немцев, что это оружие не для провокаций, а для «сдерживания агрессии и спасения жизни».

В-третьих, как рассказал «Вестям» экс-сотрудник украинской дипломатической миссии в Вашингтоне Андрей Телиженко, Украину и Россию хотят приблизить к двусторонним переговорам, потому что Западу уже не выгодно решать проблемы и быть буфером между странами. Эксперты считают, что последние действия Европы и США — это демонстрация для России, что они не будут вмешиваться в конфликт и провоцировать.

«Они хотят подвинуть Россию и Украину к какому-то решению, к переговорам. Условно, чтобы был нормандский формат и другие платформы, но чтобы Киев сам решил свои проблемы. Никто не хочет ввязываться в ситуацию в Донбассе, если честно», — говорит он.

Кроме того, американские журналисты пишут, что советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и его команда стремятся сместить фокус внимания на растущую угрозу со стороны Китая.

«В Вашингтоне есть выработанная позиция — они долгое время выбирали, на что делать ставки — Тайвань или Донбасс. Они приняли решение фокусироваться на Тайване. США сейчас не доверяют политике Украины. Стратегия и политика Запада идёт на сдерживание Китая», — говорит Телиженко и добавляет, что для Байдена важно знать позицию России по Китаю.

Примечательно, пишут «Вести», но вопрос о предоставлении вооружения косвенно затронул даже Папа Римский.

«Возношу молитвы за дорогую Украину, за все её церкви и религиозные общины, её возлюбленный народ, чтобы нынешние напряжённости разрешить посредством серьёзного международного диалога, не прибегая к оружию», — сказал понтифик в воскресенье 12 декабря.

Вместе с сообщениями о том, что Украине в этом вопросе отказали Германия и США, слова папы выглядят как часть оговоренной позиции Запада. На днях Джо Байден заявил, что вопрос введения американских войск на Украину на повестке дня никогда не стоял, а размещение американских войск на территории Украины для предотвращения потенциального вторжения России «не рассматривается».

По словам экспертов, в США начали делать прямые заявления по поводу конфликта в Донбассе.

«Путин хотел гарантий от Запада, что по Украине вопрос не будет стоять. Это первые звоночки. Раньше они говорили об этом непублично. Ещё в 2014-м, когда я был советником вице-премьер-министра, нам говорили, что за Украину никто воевать не будет, начинать третью мировую им невыгодно. Поэтому сейчас есть компромисс между Россией и США», — отмечает Телиженко.

При этом, говорит Бортник, в Белом доме понимают, что заявления Байдена бьют по проамериканским настроениям на Украине, но всё равно идут на такие ходы.

«Байден пытается чётко обозначить свою позицию внутри американского общества, которое выступает против любых внешних операций. Это популярная позиция», — говорит политолог.

То, что американский лидер решил вслух сказать о том, что помогать Украине воевать в случае чего не будет, можно также считать и как попытку предупредить возможный кризис.

«Если всё же вторжение состоится, Украине придётся отказывать в помощи. Это сыграет на убеждение — они смогут сказать, что я, мол, эту позицию и раньше заявлял, поэтому вопросов не должно быть», — считает Бортник.