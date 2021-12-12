La Stampa: Украина лишь пешка в большой игре Китая, США и России
После украинского кризиса в 2014 США толкнули Россию в объятия Китая, однако сегодня в Белом доме, похоже, начали задаваться вопросом, было ли таким уж беспроигрышным вариантом отнять у Москвы Киев и подарить Москву Пекину. Как пишет La Stampa, на последнем виртуальном саммите Путина и Байдена невидимым каменным гостем был именно китайский лидер, потому что разговор россиян и американцев об Украине сейчас означает прежде всего разговор о Китае.
Как продолжает издание, поскольку Россия и США обсуждают Украину, у китайцев есть основания полагать, что в результате переговоров им придётся отпустить Москву. Поездка Путина в Нью-Дели перед саммитом с Байденом для подписания договора о военной и технологической помощи Индии — заклятого врага Китая — только подтверждает домыслы.
А ещё, считает автор статьи, это доказывает, что Индия, которую Вашингтон считает одним из жизненно важных азиатских партнёров в вопросе сдерживания Китая, играет сразу на нескольких фронтах.
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