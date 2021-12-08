Welt: Меркель оставляет после себя глубоко разделённую страну, не нашедшую своего места в мире

Образованные и состоятельные слои общества почитали Ангелу Меркель, как ни одного другого канцлера, а правые популисты ненавидели её сильнее, чем любого из прежних глав правительства, пишет Die Welt. В итоге после неё остаётся разрозненная страна, которой придётся заново искать своё место в мире. Тем не менее не Меркель стала основной причиной проблем Германии, а немцы начали скучать по ней ещё до её ухода, потому что чувствуют, что им предстоят тяжёлые времена.

Ни один другой глава правительства не был так почитаем среди заслуженных и образованных людей, как Ангела Меркель, — и ни один не навлёк на себя так много ненависти со стороны правых популистов, пишет заместитель главного редактора немецкой газеты Die Welt Робин Александер. Однако после Меркель остаётся разрозненная страна, которая должна заново искать своё место в мире.

На прощание редакция газеты Die Zeit на прошлой неделе подарила уходящему канцлеру торт в виде круговой диаграммы, задуманной, как графическая сатира под названием «Раскол в обществе», которая должна выразить чувства немцев по окончании 16-летнего правления Меркель. «Спасибо, Меркель!» — говорят 90% граждан. А остальные 10% говорят: «СПАСИБО, МЕРКЕЛЬ!!!»

Все любят Меркель, пишет Робин Александер. Некоторые даже горячо. Своим подарком журналисты расположенной в Гамбурге редакции Die Zeit передали не только собственные чувства, но и, вероятно, общий образ мыслей своей читательской аудитории. Меркель пользовалась большой популярностью среди образованных и обеспеченных людей, но в то же время стала образом врага для правых популистов, распространяющих в интернете ненависть по отношению к левым, беженцам и городским администрациям.

С тех пор как Меркель в 2015 году заявила, что границы нельзя закрывать, она стала объектом ненависти для всех, кто с презрением относится к демократии, правовой государственности и современности, подчёркивает Die Welt. «В этом смысле она также была канцлером правого популизма», — отмечает автор статьи. Во время её пребывания у власти правый популизм даже впервые со времён национал-социализма вернулся в здание Рейхстага.

Восстание против «модерна в стиле Меркель» долгое время описывалось — если вообще описывалось — как маргинальное явление, продолжает немецкий журналист. В некоторых частях Германии оно теперь угрожает не только демократии, но и здоровью населения.

Ни одного канцлера до Меркель не воспевали с таким отсутствием критики, уверяет Робин Александер. Ни один канцлер не становился объектом для такой ненависти. Ангела Меркель оставляет после себя глубоко разделённую страну, не нашедшую своего места в мире. Что касается стиля, во внешней политике Меркель продолжала придерживаться демонстративной скромности старой Федеративной Республики. Но в разгар своего срока, примерно в 2013 году, ей приглянулась новая роль «вечной средней державы». Германия должна возглавить ЕС как «благожелательный гегемон» — как назвал это историк Герфрид Мюнклер — как «региональная держава порядка».

По версии Мюнклера, под новым доминированием Германии следует понимать не жажду власти, а создание задела на будущее для якобы менее развитых соседей или даже своего рода жертвоприношение — идея, которая вполне вписывается в мировоззрение Меркель.

Как отмечает автор статьи, мотивы были благородными, но результаты оказались разрушительными: Европа потеряла Британию из-за брексита. В Восточной Европе, которой Меркель хотела через брюссельские квоты навязать арабскую иммиграцию, под угрозой оказались верховенство закона и свобода прессы. Юг пережил самые тяжёлые социальные потрясения из-за политики еврозоны, которая была задумана в Берлине как «политика спасения», но воспринималась как жестокая «жёсткая экономия», пока Европейский центральный банк не утопил кризис евро в беспроцентных ссудах.

В геополитическом плане положение Европы не было таким шатким уже несколько поколений, подчёркивает издание. Начнётся ли в ближайшее время война между Россией и Украиной, зависит от воли Кремля и переговорных навыков американских дипломатов. Институты ЕС, на вершину которых Меркель не так давно продвинула немку Урсулу фон дер Ляйен, блокируют друг друга.

К крупному конфликту будущих десятилетий между США и Китаем Германия в конце эры Меркель, по всей видимости, подготовлена плохо: её безопасность зависит от США, в том числе из-за упадка бундесвера. Её экономический успех — и, следовательно, постоянно растущее государство всеобщего благосостояния — зависит от экспортного рынка Китая.

Между тем, Меркель не создала ни одной из описанных выше проблем, подчёркивает Робин Александер. Напротив, она пыталась если не решить, то хотя бы облегчить их течение, — и часто ей это удавалось. Она пыталась сохранить отношения. Её политический наставник Гельмут Коль создал европейские институты, а Меркель подлатала их, когда они грозили развалиться.

Возникшее теперь у граждан Германии чувство, что впереди ждут более тяжёлые времена, верно, считает немецкий журналист. И это, вероятно, также объясняет ностальгию, которая стала ассоциироваться с годами Меркель ещё до того, как они закончились, заключает заместитель главного редактора Die Welt.