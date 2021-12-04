DE: Юнкер признался, что будет скучать по Меркель, хоть она его и раздражала

Жан-Клод Юнкер, который с 2014 по 2019 год занимал пост главы Еврокомиссии, сказал, что будет скучать по Ангеле Меркель, которая покинула пост канцлера Германии. Как приводит его слова Daily Express, иногда она его раздражала тем, что слишком долго думала о конечном результате. Но в целом он отметил её весомый вклад в европейскую политику.

Жан-Клод Юнкер, который с 2014 по 2019 год занимал пост главы Еврокомиссии, отметил важную роль для Европы покинувшей пост канцлера Германии Ангелы Меркель, пишет Daily Express.

Юнкер сказал в интервью: «Я буду по ней скучать. Потому что у неё есть эта не очень распространённая в Европе способность слушать всех одинаково. Она уделяла одинаковое внимание как большим, так средним и малым государствам Евросоюза». Кроме того, он отметил, что Меркель никогда не наводила шум вокруг своей персоны, не пыталась выделиться.

Однако при этом Юнкер признался, что иногда Меркель его раздражала, в частности, он напомнил про миграционный кризис 2015 года. «Я не виню её за проблемы Европы. Это не она не смогла, а никто не смог. Меня иногда раздражало, что у неё так много времени занимало дойти от раздумий о конечном результате до того, что происходит сейчас, в настоящий момент».

Уже на следующей неделе в должность канцлера Германии официально вступит Олаф Шольц. Уходя, Меркель ввела дополнительные меры по борьбе с пандемией. Так, она заявила, что вакцинация может стать обязательной у же в феврале, пишет Daily Express.