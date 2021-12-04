DE: Юнкер признался, что будет скучать по Меркель, хоть она его и раздражала

Жан-Клод Юнкер, который с 2014 по 2019 год занимал пост главы Еврокомиссии, сказал, что будет скучать по Ангеле Меркель, которая покинула пост канцлера Германии. Как приводит его слова Daily Express, иногда она его раздражала тем, что слишком долго думала о конечном результате. Но в целом он отметил её весомый вклад в европейскую политику.
Жан-Клод Юнкер, который с 2014 по 2019 год занимал пост главы Еврокомиссии, отметил важную роль для Европы покинувшей пост канцлера Германии Ангелы Меркель, пишет Daily Express.
Юнкер сказал в интервью: «Я буду по ней скучать. Потому что у неё есть эта не очень распространённая в Европе способность слушать всех одинаково. Она уделяла одинаковое внимание как большим, так средним и малым государствам Евросоюза». Кроме того, он отметил, что Меркель никогда не наводила шум вокруг своей персоны, не пыталась выделиться.
Однако при этом Юнкер признался, что иногда Меркель его раздражала, в частности, он напомнил про миграционный кризис 2015 года. «Я не виню её за проблемы Европы. Это не она не смогла, а никто не смог. Меня иногда раздражало, что у неё так много времени занимало дойти от раздумий о конечном результате до того, что происходит сейчас, в настоящий момент».
Уже на следующей неделе в должность канцлера Германии официально вступит Олаф Шольц. Уходя, Меркель ввела дополнительные меры по борьбе с пандемией. Так, она заявила, что вакцинация может стать обязательной у же в феврале, пишет Daily Express.
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко в беседе с РБК сообщил о планах датской компании Copenhagen Infrastructure Partners арендовать остров Шумшу, относящийся к Северным Курильским островам, для производства водорода.
Власти Бразилии приступили к поиску площадки для строительства четвёртой в стране атомной электростанции. Об этом сообщил в интервью CNN министр горнодобывающей промышленности и энергетики Бенту Албукерке.
Польша обратилась к Еврокомиссии с требованием начать антимонопольное расследование против компании «Газпром». Об этом заявила в интервью изданию Biznes Alert польский министр климата и окружающей среды Анна Москва.
Французские власти ужесточили правила въезда на территорию государства в связи с распространением нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом говорится в сообщении французского внешнеполитического ведомства в Twitter.
Саммит президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина стал позитивным сигналом для восстановления мировой экономики. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Европейский союз не принимает конкретных шагов для решения миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Соответствующее мнение выразил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью телеканалу «Беларусь 1».
Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова в Стокгольме была сердечной, профессиональной и прямолинейной. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил, что белорусские силовые ведомства готовы адекватно ответить в случае обострения ситуации на западных границах.
Распространение штамма коронавируса «омикрон» может привести к снижению темпов восстановления мировой экономики. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США проводит консультации с американским конгрессом и Евросоюзом касательно возможного наложения санкций в отношении России в случае проявления «агрессии» против Украины.
Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что участникам переговоров с Ираном необходимо удвоить усилия для возвращения к исполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.
Премьер-министр федеральной земли ФРГ Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг в интервью изданию Der Spiegel рассказала, что подготовка новых санкций со стороны США против газопровода «Северный поток — 2» противоречит договорённостям между Германией и Соединёнными Штатами.