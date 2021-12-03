Das Erste: Германия скромно проводила Меркель из политики под хит её юности

Во внутреннем дворе Министерства обороны состоялась торжественная церемония, посвящённая проводам Ангелы Меркель с поста канцлера Германии, сообщает Das Erste. Меркель призвала политиков к постоянному поиску компромиссов, а также пожелала успехов своему преемнику Олафу Шольцу. Канцлера проводили из политики под аккомпанемент военного оркестра бундесвера, исполнившего выбранные Меркель композиции — в том числе шлягер времён её юности, проведённой в ГДР.

Вечером в ходе церемонии под названием «Большая вечерняя заря» бундесвер отдал дань уважения уходящей в отставку с поста канцлера Германии Ангеле Меркель. В своём обращении Меркель призвала не переставать прилагать все усилия для поиска компромисса во внутриполитическом дискурсе и на международном уровне. Шольцу, избранному её преемником в должности федерального канцлера, она пожелала всего наилучшего для успешной работы правительства.

Из-за пандемии коронавируса церемония с участием военного оркестра бундесвера прошла в ограниченном масштабе во внутреннем дворе Министерства обороны.

В 19:20 уход из власти Ангелы Меркель ощутимо приблизился. На «Большую вечернюю зарю» она пригласила всех своих бывших министров, а также близких соратников. И всё же из-за коронавируса масштаб мероприятия оказался скромным. Сначала она поблагодарила всех, кто содействует борьбе с пандемией. Она оглядывается назад и желает в будущем сохранить в сердце радость.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, ХДС, федеральный канцлер Германии: Я всегда придерживалась такого подхода, живя в ГДР, и уж тем более в условиях свободы. Именно эту радость в сердце я желаю всем нам и, образно говоря, нашей стране в будущем.

Меркель пришла к власти в ноябре 2005 года, более 16 лет назад, став первой женщиной-канцлером Германии. На время её пребывания в должности пришлось множество кризисов, прежде всего в Европейском союзе. И в конце — борьба с коронавирусом. Вероятно, из-за пандемии церемония передачи власти в ведомстве федерального канцлера пройдёт без присутствия сотрудников.

Для «Большой вечерней зари» Меркель могла выбрать три музыкальных композиции. Военный оркестр бундесвера исполнил для неё христианский гимн «Боже, славим мы Тебя», композицию Хильдегарды Кнеф и шлягер певицы из ГДР Нины Хаген, ставший, по словам Меркель, ярким событием её юности.

Переходный период. Голосование по кандидатуре преемника Меркель пройдёт в следующую среду.

Дата выхода в эфир 02 декабря 2021 года.